Павленко ожидает $8 миллиардов инвестиций в аграрный сектор к 2020 году

Министерство аграрной политики и продовольствия планирует привлечь иностранные инвестиции в аграрный сектор страны на сумму 8 млрд долл. США, говорится в сообщении пресс-службы Минагропрода со ссылкой на главу министерства Алексея Павленко.

«Мы видим значительный интерес со стороны иностранных инвесторов к украинскому аграрному сектору. К 2020 году Украина должна получить как минимум 8 млрд долларов США инвестиций в аграрную отрасль», - цитирует пресс-служба Павленко.

Как отмечается в сообщении, среди ключевых иностранных инвесторов в сельскохозяйственную отрасль министр, в частности, назвал крупные мировые компании DuPont Pioneer, Cargill, Bunge, Monsanto, John Deere, Agco. Наиболее привлекательными направлениями инвестирования являются семеноводство, производство сельхозтехники, альтернативные виды топлива, энергоэффективные технологии.

Читайте такжеЯценюк рассчитывает на $3 миллиарда инвестиций до конца года

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 января 2015 года составил 45,916 млрд долл., что на 11,140 млрд долл., или на 19,5%, меньше показателя на начало года в 57,056 млрд долл. Снижение объема инвестиций было обусловлено преимущественно курсовой разницей.

По данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2014 году выросли по сравнению с 2013 годом на 2,8%.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2015 году, по оптимистическим оценкам Национального научного цента «Институт аграрной экономики», может вырасти на 1,8% по сравнению с 2014 годом.