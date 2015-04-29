Минагропрод хочет сократить число разрешительных процедур для аграриев

Министерство аграрной политики и продовольствия планирует в течение 3-4 месяцев упразднить около ста разрешительных документов для аграрного бизнеса, заявил министр аграрной политики Алексей Павленко на проходящей в Киеве Международной конференции в поддержку Украины.

«Мы анонсируем план упразднить около ста сельскохозяйственных разрешений», - сказал он.

Кроме того, министр уведомил о планах в рамках новой аграрной политики провести приватизацию около 250 аграрных предприятий.

Павленко также сказал, что в данный момент проходят общественные обсуждения проблемы моратория на продажу земли. В связи с этим министерство ведет подготовительные работы для упрощения процесса отмены моратория.

«Мы готовимся открыть рынок земли. Земля должна быть товаром», - заявил министр.

В частности, совместно со Всемирным банком министерство работает над составлением земельного кадастра, который, по словам Павленко, готов только на 50%.

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Как сообщал УНИАН, Минагропрод намерен к июлю 2015 года представить первую редакцию стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий на период до 2020 года.

Согласно документу, программа будет выполняться в два этапа. На первом этапе (2016 год) планируется разработка и принятие новых и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты по развитию аграрного сектора. Во время второго этапа (2017-2020 годы) предусматривается проведение анализа выполнения мероприятий первого этапа, их корректировка и последующее выполнение мероприятий программы.

В конце марта 2015 года президент Украины Петр Порошенко призвал политические силы и общественность к обсуждению вопроса о создании рынка земли в Украине.

Введенный в 2002 году мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения, согласно Земельному кодексу Украины, будет действовать до начала 2016 года.