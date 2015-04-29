Антимонопольный комитет оштрафовал крупнейшие супермаркеты на 200 миллионов гривень

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) завершил рассмотрение начатого еще в 2012 году дела о картельном сговоре крупнейших торговых сетей, постановив оштрафовать ритейлеров на общую сумму 203,6 млн грн.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, речь идет о торговых сетях, работающих под брендами «Сильпо», «Фора», «Фуршет», «Велика Кишеня», «ЭКО маркет», «Караван», «Билла», «Новус», «Спар», «Бимаркет», «МЕТРО», а также исследовательской компании «АСНильсен Юкрейн».

Согласно сообщению, комитет пришел к выводу, что деятельность картеля приводила к ограничению конкуренции на рынке услуг по организации розничной торговли в неспециализированных магазинах преимущественно продовольственного ассортимента Киева, в результате чего внедрены неблагоприятные условия для производителей и поставщиков. По данным АМКУ, это привело к существенному завышению цен для потребителей на товары повседневного спроса.

В то же время, в АМКУ отметили, что, учитывая возможное негативное влияние на нарушителей применения максимально возможных штрафных санкций, АМКУ решил ограничиться указанным штрафом.

«Исходя из ситуации на рынке и учитывая вероятность негативного воздействия максимальных размеров штрафных санкций на потребительские цены, а также надеясь на приведение торговыми сетями своей деятельности к лучшим европейским практикам, Антимонопольным комитетом Украины к ответчикам применены умеренные санкции. В частности, совокупный размер наложенного штрафа составил 203,616 млн грн. Вместе с тем, комитет представил ответчикам обязательства, выполнение которых существенно улучшит ситуацию на рынке», - говорится в сообщении АМКУ.

В частности, «АСНильсен Юкрейн» и торговые сети обязаны прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в течение двух месяцев со дня получения решения путем приведения своей деятельности по получению и распространению информации к требованиям законодательства о защите экономической конкуренции.

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Помимо этого, АМКУ предписал сетям привести в соответствие с законодательством договорные отношения с поставщиками и производителями товаров, а также подходы к ценообразованию.

По оценкам Антимонопольного комитета, выполнение этих требований обеспечит высвобождение ресурса для развития экономики в размере до 20 млрд грн ежегодно.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году АМКУ обвинил крупнейшие торговые сети Украины в картельном сговоре и необоснованном завышении цен на продукты питания. Тогда основанием для расследования стало применение торговыми сетями похожих механизмов, которые могли привести к экономически необоснованному повышению цен на продукты питания. В частности, цены на молочную продукцию, макаронные изделия, подсолнечное масло, крупы, мясо и рыбу в 2011 году и в начале 2012 года повысились на 15-60%. В то же время индекс потребительских цен в тот период вырос лишь на 13,5%.

За совершение подобных действий законодательство предусматривает максимальные штрафные санкции в размере до 10% дохода компаний-ответчиков, что в абсолютных цифрах составляет около 20 млрд грн. Вместе с тем, в ноябре 2014 года и.о. главы АМКУ Николай Бараш заявил, что комитет отказался от намерения наложить штраф на ритейлеров в размере 20 млрд грн, но при этом собирается инициировать изменение правил игры на рынке розничной торговли.