Расходы на производство сельхозпродукции выросли на 66,3%

При этом, в марте текущего года по сравнению с февралем затраты на агропроизводство увеличились на 9,6%. В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции в прошлом месяце выросли по сравнению с февралем на 8%, животноводческой – на 13,3%.

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В Госстате также сообщили, что в марте объем затрат на материально-технические ресурсы промышленного производства, используемые в сельскохозяйственном производстве, увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 8,9%, а на материальные ресурсы сельскохозяйственного происхождения – на 15%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2014 году выросли на 17,9% по сравнению с 2013 годом.