Казахстан ввел новые ограничения на российские продукты

Астана в этом году высказывала неудовольствие взаимной торговлей на фоне падения рубля, ударившего по интересам предприятий в Казахстане, чья продукция стала менее конкурентоспособной по сравнению с российской, пишет Рейтер.

Минсельхоз Казахстана сообщил, что временно запрещает импорт из прикаспийской Астраханской области России живой птицы, яиц из инкубаторов и "всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку". Москва подтверждала вспышку птичьего гриппа в Астраханской области.

Ранее Астана ввела ряд других ограничений на ввоз российского продовольствия, объясняя желанием защитить потребителей от некачественной продукции.

СМИ сообщали об изъятии из продажи в Казахстане по санитарным соображениям российских мяса, масла и конфет. Россия сама не раз прибегала к аналогичным объяснениям, когда прекращала импорт продовольствия из стран, с которыми вступала в торговые и политические споры.

Но Москва и Астана открещиваются от политической подоплеки.

Глава комитета по защите прав потребителей Минэкономики Казахстана Алиакпар Матишев назвал обоснованными действия санитарных ведомств обеих стран.

"Да, мы сегодня будем чистить рынок от недобросовестной продукции, как от казахстанских производителей, так и российских и других. Естественно.., другие наши коллеги тоже принимают адекватные меры", - сказал он журналистам ранее в апреле.

"Если продукция не соответствует параметрам, и если она пытается зайти на территорию Таможенного союза, естественно, действия наших коллег оправданны".

Кремль тоже комментировал действия казахстанских регуляторов в отношении российского продовольствия, назвав предположения о торговой войне партнеров сильным преувеличением.

Казахстан входит в Таможенный союз с Россией и Беларусью, к которым в этом году примкнула Армения. Однако в дежурной риторике партнеров о единстве и взаимной выгоде не раз звучали тревожные нотки по поводу экономических разногласий.

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев и белорусский президент Александр Лукашенко собираются обсудить дела Евразийского экономического союза 8 мая в Москве.

На предыдущей встрече в Астане Лукашенко говорил о проблемах между партнерами, а еще ранее клеймил Москву за то, что счел подрывом договорённостей о либерализации торговли с ключевыми союзниками ради поддержания режима продовольственных "антисанкций" в ответ на санкции Запада за Крым и войну в Украине.

Лелеемый Кремлем геополитический и экономический проект надеется конкурировать с Евросоюзом, обещая свободу движения капитала, товаров и рабочей силы на части постсоветского пространства. Российский лидер Владимир Путин соблазнял коллег перспективной валютного союза, но Астана скептически отозвалась об этой идее.