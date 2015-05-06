Украина почти в 5 раз сократила экспорт сыра

Объем экспорта сыра из Украины в январе-апреле 2015 года составил 2,4 тыс. тонн, что в 4,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении экспорт сыра за отчетный период сократился в 9,5 раз – до 8,1 млн долл.

Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно статистическим данным, импорт сыра в Украину в январе-апреле текущего года уменьшился в 2,7 раза в натуральном и в 3,8 раза в денежном выражении – до 1,9 тыс. тонн и 8,1 млн долл. соответственно.

В то же время, за первые 4 месяца 2015 года отечественные производители экспортировали 2,3 тыс. тонн сливочного масла, что на 16,6% превышает аналогичный показатель за 4 месяца прошлого года. В денежном выражении объемы экспорта этой продукции снизились на 39,7% – до 6,3 млн долл.

Импорт сливочного масла в Украину за указанный период сократился в натуральном выражении до 120 тонн против 9,4 тыс. тонн, поставленных в Украину в январе-апреле 2014 года. В денежном выражении импорт данной продукции составил всего 0,53 млн долл. по сравнению с 44,1 млн долл. за первые 4 месяца прошлого года.

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В ГФС также сообщили, что поставки за рубеж сгущенного молока и сливок из Украины в январе-апреле 2015 года увеличились в 2,4 раза в натуральном выражении и на 64,6% в денежном – до 17,9 тыс. тонн и 29,8 млн долл. соответственно. Импорт этого продукта за первые 4 месяца этого года сократился в 11,4 раза в натуральном выражении – до 201 тонны и в 18 раз – в денежном – до 438 тыс. долл..

Вместе с тем, экспорт молока и сливок несгущенных из Украины за отчетный период вырос на треть в натуральном выражении - до 3,1 тыс. тонн, однако снизился на 13% в денежном – до 1,5 млн долл. Импорт этих товаров по итогам января-апреля текущего года в натуральном выражении составил 85 тонн, или 169 тыс. долл. в денежном выражении, сократившись в 19,8 раза и 14 раз соответственно.

Основными импортерами украинских сыров были Казахстан, Молдова и Азербайджан, а масла - Египет, Марокко и Азербайджан.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2014 года Роспотребнадзор полностью запретил поставки молочных продуктов из Украины на российский рынок, который был основным для большинства украинских экспортеров этих товаров. В связи с этим производители сыров вынуждены были переориентироваться на производство сливочного масла и сухого молока.

Экспорт сыра из Украины в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом в 3 раза - до 19,4 тыс. тонн, несгущенного молока и сливок на 8,9% - до 6,9 тыс. тонн. При этом экспорт сливочного масла в прошлом году вырос в 3 раза, до 11,2 тыс. тонн, а сгущенного молока и сливок – на 35,4%, до 49,9 тыс. тонн.