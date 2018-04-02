Три проблемы украинских виноградарей

Исторически сложилось, что наибольшее количество виноградников страны находится в Одесском регионе, в частности, на юге области - в украинской Бессарабии. На втором месте был аннексированный нынче Крым, остальные примерно 17% насаждений - в Николаевской, Херсонской, Закарпатской и Запорожской областях. Однако проблемы, с которыми виноградари столкнулись в 2015 году, могут привести к тому, что страна может остаться без своего винограда и вина.

Без пьянящего экспорта

Дело в том, что, несмотря на хороший урожай в 2014 году, впервые за всю историю Одесской области остаток нереализованных виноматериалов составил свыше 2,5 млн декалитров. Причина – проблема с реализацией технических сортов винограда, которые составляют 95% урожая и идут на производство алкогольных напитков.

«Значительное количество крымских вин разливались в АРК, но таковыми были лишь по названию, а по происхождению виноматериалов – одесские. Аналогично (в основном, на одесских виноматериалах) работали заводы шампанских вин в Киеве, в Харькове и Днепропетровске», - рассказал начальник департамента экономики Одесской облгосадминистрации Олег Муратов.

Сегодня же одесские виноматериалы перестали быть востребованными на аннексированном Россией полуострове, а из-за боевых действий на востоке Украины закрытыми стали Луганский и Донецкий регионы. Кроме того, перестала быть основным рынком сбыта и сама Россия. «С невозможностью реализации товара в Крыму, СНГ и на востоке Украины, мы утратили основные рынки, которые традиционно существовали последние 40-50 лет», - пояснил руководитель департамента агропромышленного развития Одесской облгосадминистрации Петр Коваленко.

В этой связи, по его мнению, уже сейчас следует искать новые рынки сбыта. «Наша перспектива, например, Индия и Китай. Емкость китайского рынка по потреблению сухого вина - около 300 млрд декалитров. Структура: 150-180 млн декалитров – импорт (Европа, Северная и Южная Америка), около 110 млн – собственное виноделие, а дефицит составляет 25-30 млн декалитров. То есть, наши 2,5 млн там буквально растворятся», - считает он.

Впрочем, практичные китайцы уже намекают, что украинские виноматериалы их не очень интересуют, а вот против совместных предприятий Китай ничего не имеет. «К примеру, предлагают завозить наши виноматериалы, а розлив развернуть у них, также рассматривается вариант каких-то рабочих мест, дислокации части производства в Украине... То есть, подходы есть совершенно разные. Но на все нужны ресурсы и время», - отмечает Коваленко.

А пока Китай видится далекой перспективой, Украина уже сегодня теряет возможности по выращиванию технического винограда. Так, если местные производители раскрученных винных брендов, у которых действует завершенный цикл производства – от своей лозы до изготовления и реализации напитка (таких предприятий в Одесской области немного, но производят они 70% всего объема вина), закрывают свои потребности за счет собственных виноградников, то виноматериалы фермерских хозяйств остаются невостребованными.

Учитывая, что из 27,5 тыс га плодоносных виноградников, треть принадлежит фермерам и хозяйствам населения, многие аграрии всерьез задумались о целесообразности выращивания технического винограда. Еще одной проблемой для небольших хозяйств остается цена на производимый товар. Так, по словам кандидата сельскохозяйственных наук, руководителя одного из фермерских хозяйств Килийского района области Георгия Стоянова, при себестоимости около 2,7 грн/кг, товар, даже при рекордном урожае, отдавали по 2,3-2,5 грн/кг. Не выгодно, но других вариантов попросту не было…

Почему лоза идет «под нож»

Однако, если на технические сорта винограда спроса нет, то столовых наоборот – дефицит. К примеру, в 2014 году Украина обеспечила себя собственным столовым виноградом лишь на 10%. Зато он массово поступал из Турции, Молдовы и т. д.

В этой связи, по мнению Георгия Стоянова, местным аграриям стоит делать упор именно на столовые сорта, например, на изюмные – тот же кишмиш. Но, опять же, виноград сложнее не вырастить, а продать. Ведь, пока столовый виноград от фермера доходит до потребителя, цена - утраивается. Если аграрий сдает товар, скажем, по 5 гривень за килограмм, то на рынок он поступает уже по 15.

По мнению представителя Союза виноградарей и виноделов-аматоров Одесской области Олега Ермоленко, снизить цены позволило бы наличие оптовых рынков сельхозпродукции в регионе. По его словам, для реализации своей продукции на рынке розничной торговли, фермеру необходимо арендовать лоток на длительный срок, но часто нет такой возможности. В то же время, оптовый рынок предполагает только платный въезд. «Был проект, но так ничего и не построили», - сетует Ермоленко.

К тому же, проблемой является хранение столового винограда. Фермерам, по их словам, необходимы холодильники. Впрочем, местные власти в этом вопросе готовы идти аграриям навстречу. Во всяком случае, дают такие обещания. «Мы прорабатываем возможности строительства холодильников на территории региона, для того, чтобы производителю было где хранить виноград и вывозить на рынок в тот момент, когда он наиболее востребован», - делится планами Олег Муратов.

Но пока помощь от властей только в планах, некоторые сельчане, не видя перспективы, бросают виноградники, которые дичают и перестают плодоносить. И даже если для фермеров будут созданы условия, позволяющие успешно выращивать и продавать виноград, таким виноградникам потребуется рекультивация, что обойдется в сумму аналогичную посадке новой лозы. Впрочем, среди виноградарей есть и такие, кто не намерен ждать, когда же ситуация в отрасли наладится. И, не желая тратиться, кусты порой пускают «под нож», чтобы освободить землю под другие культуры.

Истина – в цене?

Переживают виноградари не только о судьбе лозы и винодельческого сырья, но и о готовой продукции из него - вине. На сегодняшний день, учитывая, что с ростом курса доллара импорт подорожал, отечественные производители страдают разве что от снижения покупательской способности украинцев. Однако, учитывая, что с 1 января 2016 года вступает в силу ЗСТ с ЕС, виноделы опасаются, что покупатели предпочтут украинскому вину более дешевый, но менее качественный импорт. «В итоге, через лет пять из 120 украинских предприятий пищевой промышленности останется 30-40%... Наша продукция не сможет конкурировать с импортной», - считает Петр Коваленко.

Также, по его словам, наверняка возникнет еще одна проблема - придется менять географические названия сортов. В результате, такие как Шардоне, Каберне, Мерло, Совиньон будут потихоньку уходить. Аналогично – коньяк, который может быть произведен только во французской деревне Коньяк, а шампанское - в провинции Шампань.

В свою очередь, заместитель генерального директора компании «Шабо» Юрий Шелехов отмечает, что украинские виноделы могут попробовать продвигать свой товар на европейском рынке. Однако, по его мнению, в этой деятельности перед крупными производителями больше преимуществ у аматоров, которые могут быть представлены в ЕС какими-то своими оригинальными винами. Продавать же во Франции вина Совиньон и Шардоне – перспектива маловероятная. «Сегодня в ряде стран мы реализуем свой продукт, но это не массовая продажа, а проба рынка», - рассказал Шелехов.

По его словам, европейский рынок перенасыщен вином и, хотя потребление там выше, сам рынок – сложнее. «Вход в сетевую розницу - большое вложение, которое не всем нашим производителям под силу. Локальные продажи, в виде туристического или ресторанного бизнеса, конечно, возможны, но этот непростой путь скорее интересен аматорам», - считает он.

В целом, виноградарство-виноделие - очень перспективная отрасль, способная наполнять бюджет и создавать рабочие места, в том числе, в сельской местности. К примеру, на 47 винодельческих предприятий Одесской области работают около 6 тысяч человек. А в сезон сбора урожая количество людей, задействованных в виноградарстве, увеличивается почти втрое – до 18 тысяч.

К сожалению, в высоких государственных кабинетах отрасль пока не очень-то жалуют. По словам специалистов, десятки небольших предприятий уже уничтожила лицензия на оптовую продажу, стоимость которой составляет 500 тыс. грн в год, и планируется, что сумма возрастет до 2,5 млн. «В Украине этот подъем «потянет» только с десяток крупных предприятий. Остальных – раздавит… А ведь у нас делают неплохое аматорское экологически чистое вино», - считает Петр Коваленко.

По его словам, это может привести к тому, что на рынке останутся только крупные игроки. Мелкие будут вынуждены делать напитки, разве что, для себя.

Лариса Козовая