Украина и ЕБРР проведут в Лондоне конференцию в поддержку аграриев

Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), как один из основных кредиторов частного сектора нашей страны, намерены провести в Лондоне инвестиционную конференцию в поддержку украинского аграрного сектора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров главы министерства Алексея Павленко с вице-президентом ЕБРР Филиппом Ле Уеру.

Как подчеркнул Павленко, ЕБРР уже предоставляет значительные объемы финансирования украинским агропредприятиям. «В 2014 году общий объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям агроотрасли Украины, составил 251 млн долл.», - отметили в пресс-службе в Минагропрода. – В этой связи развитие динамической конкурентной и инклюзивной агроотрасли является залогом продовольственной безопасности в мире и Средиземноморском регионе в частности».

Возможную дату проведения конференции в пресс-службе не указали.

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Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По итогам 2014 года банк взял обязательства по предоставлению около 9,8 млрд евро (12,4 млрд долл. США) в рамках 337 проектов в стране.