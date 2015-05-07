Минагропрод выделит 800 миллионов на закупку зерновых по китайскому контракту

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко на селекторном совещании.

«ГПКЗУ готова делать пре-финансирование под продукцию, которая будет идти на экспорт на китайский контракт. Речь идет о пшенице и кукурузе… Цифра будет идти порядка 800 млн грн», - заявил министр.

Павленко также отметил, что совместно с Международной финансовой корпорацией, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития Минагропрод активно реализует программу аграрных расписок – механизма кредитного финансирования агропромышленного комплекса.

«Мы даем второе дыхание программе так называемых аграрных расписок… Это инструмент, который позволит получать финансирование, давая в залог будущий урожай», - сказал он.

Министр добавил, что первые расписки уже начали выдаваться аграриями Полтавской области. В планах рабочей группы проекта к концу года запустить программу еще в трех областях.

«Сейчас создана рабочая группа вместе с Минфином, Нацбанком с Министерством юстиции…К концу года хотим три региона полноценно запустить», - сказал Павленко, добавив, что области для реализации в них программы еще не определены.

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Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ планировала к концу 2015 года экспортировать более 3,5 млн тонн зерновых в рамках выполнения контракта с китайской корпорацией CCEC.

В 2012 году Экспортно-импортный банк Китая договорился с украинским правительством о предоставлении Украине кредита в размере 3 млрд долл. под государственные гарантии на реализацию проектов в агропромышленном комплексе. Согласно достигнутым договоренностям, часть кредита в размере 1,5 млрд долл. предоставлялась ГПЗКУ, которая должна была закупать на отечественном рынке зерно для дальнейших экспортных поставок через посредничество китайской корпорации ССЕС. Вторую половину займа (1,5 млрд долл.) украинская корпорация должна была в течение пяти лет потратить на импорт из КНР сельскохозяйственной техники и материально-технических ресурсов.

В ноябре 2012 года Верховная Рада приняла Закон «Об аграрных расписках», которым предлагается возможность для аграриев использовать в своей деятельности аграрные расписки в качестве товарораспорядительных документов для привлечения средств под залог будущего урожая или сельскохозяйственных животных. Закон устанавливает обязательным условием аграрной расписки обеспечение обязательств по ней залогом будущего урожая или сельскохозяйственных животных, с распоряжением продукцией которых связываются действия производителя.

Справка УНИАН. ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе, суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.