Экспорт зерна из Украины в текущем маркетинговом году составит 30-32 миллиона тонн

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко на селекторном совещании.

«Я думаю, 30-32 млн тонн», - сказал глава Минагропрода об ориентировочном объеме зернового экспорта.

При этом Павленко подчеркнул, что инфраструктура страны в полной мере позволяет осуществить такие и даже большие экспортные поставки зерновых.

Межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического развития и торговли ранее прогнозировала экспорт украинского зерна в текущем маркетинговом году на уровне 36,7 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) поставили на внешние рынки 32,4 млн тонн зерновых, что более чем на 40% превышает аналогичный показатель предыдущего маркетингового сезона.

Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала рекордный для страны урожай в объеме 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году. В частности, урожай пшеницы в 2014 году вырос на 9,9% – до 24,1 млн тонн, ячменя – на 23%, до 9,04 млн тонн, а кукурузы – сократился на 7,8%, до 28,45 млн тонн. Валовой сбор подсолнечника, по данным Госстата, в прошлом году сократился на 7,7% по сравнению с 2013 годом – до 10,1 млн тонн, рапса – на 5,8%, до 2,2 млн тонн, а сои – вырос на 41,3%, до 3,9 млн тонн.