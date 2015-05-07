Министерство просит аграриев сеять больше гречихи

Об этом заявил на селекторном совещании министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

«В рамках нашей продовольственной безопасности есть необходимость увеличения посевных площадей гречихи на порядка 50 тыс. га», - сказал он.

Присутствующий на совещании директор департамента земледелия и технической политики Минагропрода Павел Гринько сообщил, что посевы гречихи существенно сократились по сравнению с 2011 годом в Хмельницкой (на 27 тыс. га), Кировоградской (на 16 тыс. га), Винницкой (на 14 тыс. га) областях, более чем на 10 тыс. га сократились посевные площади гречихи в Киевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.

Павленко уведомил, что Минагропрод уже поручил главам местных администраций проследить за решением проблемы, а Аграрному фонду – обеспечить доступ аграриев к необходимым финансовым ресурсам.

«Мы поставили задачу перед Аграрным фондом проработать соответствующие финансовые инструменты, которые дадут возможность сфокусироваться именно на гречихе», - сказал министр.

Читайте такжеЭкспорт зерна из Украины в текущем маркетинговом году составит 30-32 миллиона тонн

Как сообщал УНИАН, гречиху в 2015 году планируется засеять на площади 118 тыс. га при плановой норме для Украины 180 тыс. га.

В Украине сев яровых и зернобобовых культур на 6 мая уже проведен на площади 5,1 млн га, что составляет 72% от запланированного зернового клина для этих культур.