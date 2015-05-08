Под Киевом у диких кабанов выявили вирус африканской чумы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, факт заражения установлен по результатам лабораторного обследования образцов ткани животных.

«Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Броварской районной госадминистрации утвердила план по ликвидации очага АЧС, - сообщили в Госветфитослужбе. - Ситуация находится под контролем Главного управления ветеринарной медицины в Киевской области и Госветфитослужбы Украины».

Накануне министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко сообщал, что Минагропрод в рамках сезонного контроля миграции диких животных уже поручил администрациям Киевской, Сумской, Черниговской и Житомирской областей принять все необходимые меры по недопущению распространения африканской чумы свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.