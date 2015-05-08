Украина пожаловалась в ВТО на запрет Россией ввоза продуктов

Украина внесла на рассмотрение Комитета Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле введенный Россией запрет на ввоз

кондитерских изделий, молочной и соковой продукции, включая детское питание, а также пиво украинского происхождения.

Соответствующая информация содержится в отчете о заседании Комитета 17-19 марта, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно отчету, украинская делегация обратила внимание Комитета на непрозрачность и дискриминационность указанных мер со стороны РФ.

Кроме того, украинская сторона отметила чрезмерное регулирования Россией вопросов сертификации продукции, а также непризнание эквивалентных технических регламентов для стран за пределами Таможенного союза.

Читайте такжеГосветфитослужба Украины уличила Россельхознадзор во лжиКак сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины 23 октября 2014 года обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на закрытие Россельхознадзором российского рынка для украинских поставщиков растительной продукции.

Россельхознадзор с 22 октября запретил поставки на российский рынок и транзит через территорию России растительной продукции из Украины в связи с якобы многократными нарушениями украинскими экспортерами законодательства Таможенного союза.