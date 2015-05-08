Украинские аграрии почти завершили сев сахарной свеклы

Украинские аграрии по состоянию на 8 мая засеяли сахарной свеклой 235 тыс. га, что составляет 99% прогнозируемых площадей, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Сахарной свеклы посеяно 235 тыс. га, или 99% от прогноза», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, эти площади на 28% меньше засеянных данной культурой в прошлом году.

Также пресс-служба сообщила, что сев яровых и зернобобовых культур проведен на площади 5,5 млн га, или 78% ожидаемых площадей, что на 18% меньше аналогичного показателя 2014 года. В частности, кукурузой засеяно 3,2 млн га (72% от прогноза), гречихой – 27 тыс. га (23%), просом – 24 тыс. га (25%), рисом – 9 тыс. га (75%). Больше половины прогнозируемых площадей уже засеяно подсолнечником (3,1 млн га, или 68%) и соей (1,1 млн га, или 57%).

Читайте такжеГосстат: рентабельность сельхозпроизводства за год выросла до 26,3%Как сообщал УНИАН, накануне министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко заявил, что прохладная и дождливая погода не привела к затягиванию сроков сева яровых и зернобобовых культур в Украине.

Валовой сбор сахарной свеклы, по оценкам Госстата, в 2014 году составил 15,6 млн тонн, что на 44,2% больше, чем в 2013 году.

Украина в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за 23 года независимости.