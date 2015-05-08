Украина просит ЕС открыть рынки для своей аграрной продукции
Украина в рамках министерской встречи стран "Восточного партнерства" по вопросам торговли попросила Евросоюз открыть свои рынки для украинской аграрной продукции.
Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в интервью, опубликованном пресс-службой Европейского совета.
«Дальше будем поднимать вопрос о том, чтобы Евросоюз открыл свои рынки для товаров украинского происхождения, что касается сельскохозяйственной продукции», - сказал он.
По словам министра, снятие торговых барьеров для украинской сельскохозяйственной продукции является болезненным для европейских стран.
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«Ни для кого не секрет, что этот вопрос является очень чувствительным для Евросоюза, и не будет решаться очень просто, но наша задача на всех встречах - говорить о преимуществах наших производителей», - подчеркнул глава Минэкономразвития.
Как сообщал УНИАН, Украина просит ЕС увеличить квоты на экспорт и предоставить больше возможностей для импорта сельхозпродукции из нашей страны из-за блокирования Россией поставок украинских товаров.
Украинские аграрии в 2014 году существенно нарастили поставки своей продукции на рынок Европейского Союза, отправив в ЕС треть от общего экспорта сельхозпродукции за прошлый год.
При этом торговый оборот сельхозпродукции Украины с ЕС в 2014 году составил, примерно, 7 млрд 690 млн долл. Экспорт из Украины - около 5 млрд долл. в 2014 году.
По словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, Украина продолжает работать над вопросом увеличения беспошлинных квот на экспорт аграрной продукции в ЕС.