Беларусь из-за африканской чумы ограничила импорт свинины из Киевской области

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси временно ограничил импорт свинины из Киевской области из-за выявленного там случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Как говорится в соответствующем указании департамента, ограничение введено с 12 мая.

Согласно документу, ограничение касается живых свиней, мяса свиньи (в том числе диких кабанов) и продуктов его переработки. Также с 12 мая в Беларусь ограничен ввоз из Киевской области бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя, разделки и транспортировки свиней и сырья животного происхождения. Помимо этого, ограничен ввоз кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения, не прошедших термическую обработку и изготовленных из сырья, происходящего из Киевской области.

Кроме того, белорусский ветпроднадзор поручил принять дополнительные меры по контролю за обеспечением биологической защиты крупных животноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности на территории страны.

Как сообщал УНИАН, впервые случаи падежа животных от АЧС в Украине были зафиксированы в 2012 году в Запорожской области. В 2014 году в Украине были зафиксированы случаи заболевания диких кабанов и свиней АЧС в Луганской, Черниговской и Сумской областях. Последний раз вспышка АЧС в Украине была зафиксирована в декабре 2014 года в Сумской области. Тогда Беларусь также ограничила ввоз свинины из Украины.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для людей болезнь не опасна.