Антимонопольный комитет: оштрафованные супермаркеты завышали цены на 30%

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 18 торговых сетей страны на общую сумму 203,6 млрд грн в рамках дела о нарушении законодательства о защите конкуренции, начатого в 2012 году.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы АМКУ Николай Бараш.

«Штраф – одна десятая процента от оборота за 2014 год – наложен на все компании», – сказал Бараш на пресс-конференции.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, наибольший штраф, в размере 78,4 млн грн, наложен на компанию «Фоззи-Фуд» (торговая сеть «Сильпо»), еще 48,6 млн грн должна уплатить компания «АТБ-маркет» и 23,4 млн грн - сеть «МЕТРО Кеш энд Керри Украина».

Глава АМКУ рассказал, что в рамках согласованной ценовой политики торговые сети необоснованно повышали цены в среднем на 30%. При этом Бараш подчеркнул, что необходимая для безубыточной деятельности крупного ритейлера наценка составляет около 15%, тогда как фактическая торговая наценка обвиняемых в сговоре сетей составляла в среднем 45%.

«Цена закупок всего 55%. Фактическая торговая наценка составляла 45%», - сказал глава АМКУ.

Также, по словам Бараша, в ходе расследования был выявлен факт обмена информацией между ритейлерами, объем которого превышал допустимый для обычного маркетингового исследования. Сбор, обработку и распространение информации среди компаний, участвовавших в сговоре, осуществляли, по словам главы АМКУ, сотрудники компании «АСНильсен Юкрейн» по согласию обвиняемых компаний. Такая информация давала возможность ритейлерам согласовывать цены и политику отношений с поставщиками.

«Появился целый пласт информации, который давал возможность использовать внутреннюю информацию своих конкурентов», - отметил Бараш.

Кроме того, по его словам, торговые сети навязывали своим поставщикам необоснованные дополнительные услуги, плата за которые в отдельных сетях в шесть раз превышала расходы на их предоставление. Среди таких услуг – внесение товаров в базу данных, предпродажная подготовка, распространение рекламной информации, уборка автостоянки перед торговой точкой и другие.

«Ни одна из торговых сетей обосновать необходимость предоставления дополнительных услуг не смогла», - сказал глава АМКУ.

При этом, по словам Бараша, отказаться от этих услуг было очень сложно, особенно небольшим компаниям-поставщикам.

«Поссориться с одной сетью – значит, поссориться со всеми», – пояснил сложившуюся ситуацию глава АМКУ.

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Вместе с тем, он выразил опасение, что обвиняемые в сговоре сети могут оспаривать решение комитета в суде и таким образом затягивать решение проблемы недобросовестной конкуренцией в сфере розничной торговли. При этом Бараш уверен, что выводы комитета абсолютно правомерны и отмена этого решения судом маловероятна.

Как сообщал УНИАН, согласно решению Антимонопольного комитета от 29 апреля этого года, компания «АСНильсен Юкрейн» и торговые сети обязаны прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в течение двух месяцев со дня получения решения путем приведения своей деятельности по получению и распространению информации к требованиям законодательства о защите экономической конкуренции. Помимо этого, АМКУ обязал сети привести в соответствие с законодательством договорные отношения с поставщиками и производителями товаров, а также подходы к ценообразованию.

В 2012 году АМКУ обвинил крупнейших ритейлеров Украины, работающих под брендами «Сильпо», «Фора», «Фуршет», «Велика Кишеня», «ЭКО маркет», «Караван», «Билла», «Новус», «Спар», «Бимаркет», «МЕТРО» и другие, а также исследовательскую компанию «АСНильсен Юкрейн» в картельном сговоре и необоснованном завышении цен на продукты питания. Тогда основанием для расследования стало применение торговыми сетями похожих механизмов, которые могли привести к экономически необоснованному повышению цен на продукты питания. В частности, цены на молочную продукцию, макаронные изделия, подсолнечное масло, крупы, мясо и рыбу в 2011 году и в начале 2012 года повысились на 15-60%. В то же время индекс потребительских цен в тот период вырос лишь на 13,5%.

За совершение подобных действий законодательством предусмотрены максимальные штрафные санкции в размере до 10% дохода компаний-ответчиков, что в абсолютных цифрах составляет около 20 млрд грн. Вместе с тем, в ноябре 2014 года и.о. главы АМКУ Николай Бараш заявил, что комитет отказался от намерения наложить штраф на ритейлеров в размере 20 млрд грн, поскольку это может негативно отразится на деятельности обвиняемых компаний.