Урожай зерна в Украине в 2015 году превысит 55 миллионов тонн - Минагропрод

Урожай зерна в Украине в 2015 году превысит 55 млн тонн, которые прогнозирует Министерство сельского хозяйства США.

Так считает министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

«Я считаю, что 55 миллионов – это довольно заниженная цифра, которая немного не соответствует тому, что уже посеяно», - сказал Павленко в кулуарах инвестиционной конференции «Новая Украина» в Киеве.

При этом министр отметил, что более точные прогнозы Минагропрод озвучит после завершения весенней посевной.

«Мы считаем, что сейчас делать прогноз не самое благодарное время, потому что даже все крупные трейдеры ожидают завершения посевной… первые подсчеты будут сделаны к завершению посевной кампании, это последняя неделя мая – первая неделя июня», - уточнил он.

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Как сообщалось, накануне Министерство сельского хозяйства США (USDA) обнародовало прогноз производство зерна в Украине в 2015 году на уровне 55,3 млн тонн зерна. В частности, по прогнозам USDA, урожай украинской пшеницы в текущем году составит 22 млн тонн, а фуражного зерна будет собрано 33,325 млн тонн, включая 26 млн тонн кукурузы.

Справка УНИАН. По данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала рекордный для страны урожай зерновых и зернобобовых в объеме 63,8 млн тонн, что на 2,4% больше, чем в 2013 году.