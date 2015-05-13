Украинские аграрии уже использовали годовые квоты на экспорт многих продуктов в ЕС

Украинские аграрии, осуществляющие экспорт своей продукции в страны Европейского Союза в режиме автономных торговых преференций, по состоянию на начало мая текущего года полностью использовали годовые квоты на экспорт меда, виноградного и яблочного соков, а также ячменной крупы, муки, зерна, обработанных зерновых злаков и кукурузы.

Об этом говорится в материалах Министерства аграрной политики Украины, подготовленных к заседанию круглого стола «Перспективы торгово-экономического сотрудничества: международное измерение», прошедшего в Киеве.

Согласно материалам Минагропрода, украинские производители также использовали две квартальные квоты на экспорт мяса птицы, продав на европейском рынке 4 тыс. тонн продукции, и частично использовали квоты на экспорт пшеницы (продав 402,6 тыс. тонн из разрешенных 950 тыс. тонн) и ячменя (продав 5,6 тыс. тонн при разрешенных 250 тыс. тонн).

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На 33,3% использована квота на экспорт сахара - общий объем экспорта составил 6,7 тыс. тонн при размере квоты в 20,07 тыс. тонн, на 38% использована квота на экспорт обработанных томатов - экспорт составил 3,8 тыс. тонн при размере квоты в 10 тыс. тонн. Также на 67% освоена квота на экспорт овса. При этом не использованы квоты на экспорт грибов, чеснока, сахарных сиропов, обработанного молока, пищевых продуктов, этанола, сигарет и продуктов переработки солода и крахмала. Экспорт по этим позициям остается на нулевом уровне.

Ранее Украина в рамках министерской встречи стран "Восточного партнерства" по вопросам торговли обратилась к ЕС с просьбой шире открыть свои рынки для украинской аграрной продукции. По итогам 2014 года украинские аграрии существенно нарастили поставки своей продукции на рынок Европейского Союза. В частности, объем агроэкспорта в страны ЕС составил треть общего объема агроэкспорта Украины. По данным Минагропрода, эта сумма составила 7,7 млрд долл.