Россия в надежде на увеличение экспорта отменила вывозную пошлину на пшеницу

Правительство РФ, одного из крупнейших в мире экспортеров зерна, отменило вывозную пошлину на пшеницу, что, как ожидается позволит ей увеличить экспорт на 1 миллион тонн, пишет Рейтер.

"Принятое решение позволит избежать перенасыщения рынка зерна и падения цен в период сбора урожая ниже себестоимости производства", - говорится в сообщении правительства.

"Эта мера позволит изъять с рынка за счет поставок на экспорт до 1 миллиона тонн пшеницы и обеспечить российских сельхозтоваропроизводителей дополнительными средствами для проведения весенне-полевых работ".

Россия ввела пошлину на зерно с 1 февраля в размере 15 процентов от таможенной стоимости плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за тонну.

Читайте такжеУкраина уже экспортировала более 29 миллионов тонн зерна

Пошлина должна была действовать до 1 июля, однако в конце апреля курирующий сельское хозяйство вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что она может быть отменена досрочно, поскольку необходимости в ее сохранении при нынешней конъюнктуре рынка уже нет. Он дал поручение Минсельхозу разработать механизм для оперативной корректировки пошлины на будущее.

Министерство сельского хозяйства РФ сообщило, что экспортная пошлина отменена с 15 мая, а с 1 июля будет применяться новая формула расчета.

"Базовая стоимость - 12.000 рублей. Ниже нее условная пошлина будет равняться $1. Свыше этой стоимости будет рассчитываться по новой формуле, которую примут. Пока наши предложения рассматриваются с другими ведомствами", - говорится в комментарии Минсельхоза.