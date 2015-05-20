В Украине с 1 июля вводят новые акцизные марки на алкоголь и сигареты

Кабинет министров Украины утвердил новые образцы акцизных марок на спиртные напитки и табачные изделия, постановив ввести их с 1 июля текущего года.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №296 от 14 мая, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Согласно документу, новые акцизы вводятся на продукцию отечественного и зарубежного производства. При этом Кабмин поручил Государственной фискальной службе до 25 июня обеспечить производство акцизных марок нового образца, а также их продажу в установленном порядке.

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Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин уже переносил введение новых акцизных марок на алкоголь и табачные изделия. Причиной этого были сложности с изготовлением новых акцизов. В частности, ассоциация «Укрводка» в конце прошлого года предупреждала о возможной остановке производства алкогольной продукции в Украине из-за отсутствия акцизной марки нового образца.

В ноябре прошлого года Кабмин снизил стоимость акцизной марки с 0,27 грн/штука до 0,1926 грн/шт., или на 28,7%. Акцизная марка на табак подешевела с 0,142 грн/шт. до 0,091 грн/шт., или на 35,9%.