Украина уже экспортировала больше 30 миллионов тонн зерна

Украинские аграрии по состоянию на 20 мая с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2014 года – июнь 2015 года) экспортировали 30,8 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, экспорт пшеницы составил 10,3 млн тонн, кукурузы – 15,9 млн тонн, ячменя – 4,4 млн тонн, других зерновых – 0,2 млн тонн.

При этом, по данным Минагропрода, цены на продовольственную и фуражную пшеницу третьего класса составили 3,5 тыс. грн/т и 3,2 тыс. грн/т соответственно. Средние цены на ячмень составили 3,2 тыс. грн/т, на кукурузу – 3 тыс. грн/т.

Как сообщал УНИАН, межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического развития и торговли в апреле понизила прогноз экспорта зерновых из Украины в 2014/2015 маркетинговом году на 1,4% – до 36,76 млн тонн.

Согласно подготовленному группой балансу, экспорт пшеницы из Украины в текущем МГ может составить 11,6 млн тонн, ячменя – 4,4 млн тонн, кукурузы – 20 млн тонн.

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Указанные объемы экспорта Минэкономразвития рассчитало, исходя из оценки урожая зерновых в 2014 году на уровне 63,8 млн тонн.

В то же время, по оценкам главы Минагропрода Алексея Павленко, экспорт зерна из Украины в текущем МГ составит 30-32 млн тонн.