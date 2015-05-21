«Укрспирт» рассчитывают продать за $300 миллионов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины (Минагропрод) рассчитывает выручить от продажи государственного предприятия «Укрспирт» до 300 млн долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Минагропрода Алексей Павленко.

«По нашим оценкам, отрасль является очень интересной и для наших инвесторов и для зарубежных инвесторов… до 300 миллионов долларов может стоить этот массив заводов (концерна «Укрспирт» - УНИАН)», - сказал Павленко.

При этом он выразил уверенность, что спиртовая отрасль будет крайне привлекательной для инвесторов, которые при покупке госпредприятия смогут производить не только спирт, но и другую продукцию.

«Это не только заводы, это право на производство, это лицензии на производство и это не только спирт. Это и биоэтанол, это отдельное направление, и технический спирт, и глютен. Поэтому отрасль может быть очень интересной», - подчеркнул министр.

Он также отметил, что в министерстве уже создано несколько рабочих групп, которые будут работать над вопросом конкурсной продажи «Укрспирта». В то же время, глава Минагропрода не уточнил возможные сроки проведения конкурса по продаже концерна.

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Справка УНИАН. ГП «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока что на баланс предприятия передан 41 завод. Предприятие в январе-феврале 2015 года произвело 926 тыс. декалитров спирта на 12 заводах. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта».