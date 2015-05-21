РФ после десятимесячного запрета разрешила ввоз "молочки" двум украинским предприятиям

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России разрешила импорт молочной продукции украинских предприятий «Гадячсыр» и «Лозовский молочный завод» после десятимесячного запрета ввоза таких продуктов со всех предприятий Украины, сказано в сообщении ведомства.

«С 20 мая 2015 года отменяются временные ограничения на право экспорта продукции животного происхождения на территорию Российской Федерации украинских предприятий ООО «Гадячсыр» и ООО «Лозовский молочный завод», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, поставки продукции этих предприятий должны осуществляться через пункт пропуска Нехотеевка Белгородской области. При этом Россельхознадзор будет проводить выборочную экспертизу продукции предпрятий на наличие компонентов немолочного происхождения.

Как сообщал УНИАН, ввоз молокопродуктов украинских предприятий на территорию России был запрещен с июля 2014 года.

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Наряду с аннексией украинского Крыма Россией и агрессией пророссийских боевиков в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор усилили давление на украинских экспортеров. В частности, в марте этого года был введен запрет на поставку в Россию мороженой свинины украинского производителя «ВМП». На сегодняшний день действуют временные ограничения на поставки в Россию молочной, мясной, растительной продукции многих украинских предприятий.