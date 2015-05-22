В России обещают не приравнивать йогурты к алкогольной продукции

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) выведет фруктовые наполнители из-под действия алкогольного законодательства.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Куликов.

Служба разрабатывает проект постановления правительства, вносящего изменения в действующее постановление, содержащее перечень пищевой продукции, не относящейся к алкоголю, уточнил он.

"В частности, будут введены в этот перечень фруктовые наполнители, в которых содержится более 0,5% этилового спирта от объема готовой продукции", - уточнил он. Соответствующие изменения вносятся по просьбе Национального союза производителей молока (Союзмолоко), добавил Куликов.

Читайте такжеРоссиянам грозит дефицит бытовой химии и косметики

Ранее Союзмолоко обратилось в ведомство с письмом, в котором указывало, что пищевые фруктовые ароматизаторы для молочной промышленности с 1 июня 2015 года могут быть отнесены к спиртосодержащей продукции.

С этой даты вступает в силу снижение порога уровня содержания этилового спирта в продуктах, подлежащих государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, с 1,5% до 0,5%.

Постановление правительства РФ об утверждении перечня пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 0,5%, не относящейся к алкоголю, N656 принято в 2012 году. Оно исключает из списка алкогольной продукции шоколадные конфеты, квас, кисломолочные продукты, сырокопченую колбасу.