Эксперты объяснили аномально высокие цены на овощи

На этой неделе резко подорожали овощи - херсонские помидоры и молодая морковь почти догнали в цене первую клубнику: морковь по 45 гривен, картофель 20, огурцы по 25. Чтобы сэкономить, люди берут битый и мятый товар, ведь он дешевле.

Об этом сообщает ТСН.

Даже продавцы таким ценам не рады, потому что на их товар теперь просто ходят смотреть. В разговорах вспоминают прошлые годы - в середине мая таких аномальных цен никогда не было, особенно это касается помидоров.

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"Должны стоить гривен 15 -25, но никак не 45. Еще есть розовые, которые по 60, они имеют по 30 быть", - говорит продавщица. "Цены упадут, когда в город начнут везти овощи из ближайших регионов. А пока в Киев картошка едет из Херсона – цена будет высокой".

Специалисты аномальные цены объясняют тем, что для большинства овощей еще не наступил сезон массового сбора урожая.

"То есть та продукция, которая поступает – это продукция так называемая "ранняя" и она выращена преимущественно в открытых теплицах или по-другой технологии, соответственно она в принципе является более дорогой", - сообщают эксперты.

Также эксперты советуют не забывать о значительном росте стоимости электроэнергии и горючего. Поэтому, огурцы по 3 гривны, а помидоры за 7 в этом году вряд ли появятся на прилавках.

Ранее УНИАН сообщал, что коммерческие производители овощей в Украине в 2015 году могут собрать наименьший урожай за последние 5-7 лет из-за сокращения производственных площадей, вызванное ростом затрат на посевную кампанию и уход за плантациями.