Украина может получить разрешение на экспорт «молочки» в ЕС до конца года

Об этом в ходе веб-конференции сообщил директор департамента животноводства Министерства аграрной политики и продовольствия Николай Кваша.

«Есть определенная процедура. Но я надеюсь и уверен, что мы должны где-то до конца года получить верификацию, пройти проверку и получить разрешение, чтобы мы могли ввозить нашу продукцию (молочную – УНИАН) в страны Европейского Союза», - сказал Кваша.

При этом он отметил, что над решением этого вопроса, помимо специалистов министерства, также работает Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины, а также сами производители молочной продукции.

В то же время, Кваша подчеркнул, что за первые 4 месяца текущего года Украина смогла немного нарастить экспорт своей молокопродукции за рубеж, несмотря на закрытие российского рынка. При этом существенный спад экспорта сыров был компенсирован другой продукцией, в частности – сухим молоком. В то же время, чиновник признал, что в денежном выражении экспорт украинской молочной продукции в текущем году продолжил снижение.

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Как сообщалось, в апреле текущего года офис ветеринарной медицины и пищевых продуктов при Европейской комиссии обнародовал финальный отчет миссии инспекторов, проверявших качество молочной продукции украинских производителей осенью прошлого года. Как отмечали в Минагропроде, данный документ стал важным шагом на пути получения права экспорта молочных продуктов отечественного производства на рынок ЕС.