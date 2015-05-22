Минагропрод просит заблокировать поставки продовольствия с оккупированных территорий

Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода со ссылкой на директора департамента продовольствия министерства Дмитрия Шульмейстера.

«Я считаю, что до организации такого контроля нужно заблокировать поставки продовольствия с оккупированных территорий», - цитирует Шульмейстера пресс-служба Минагропрода.

По его словам, на сегодняшний день продукция, производимая на оккупированных территориях, как и ее качество, практически никоим образом не контролируется. Кроме того, через неконтролируемые Украиной участки границы на территорию страны поступают товары из РФ – также без какой-либо гарантии качества. При этом украинцы, по словам Шульмейстера, никак не защищены от данной продукции.

В то же время, по мнению чиновника, блокирование поставок с оккупированных территорий является лишь краткосрочным решением данной проблемы. При этом оптимальным вариантом, который будет отвечать как интересам государства, так и граждан Украины на свободных и оккупированных территориях, по словам Шульмейстера, должно стать обеспечение должного контроля за поступлением продовольствия согласно нормам и правилам украинского законодательства.

Справка УНИАН. После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Крыма из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

С апреля 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. Также не единичны случаи, когда у предпринимателей отбирают бизнес, автопарк, технику, финансовые средства или вынуждают работать на боевиков.

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С 15 апреля 2014 года в регионе проходит антитеррористическая операция. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Однако постоянные артиллерийские обстрелы украинских военных с российской территории, поставки террористам тяжелого вооружения из РФ и фактически прямое военное вторжение «северного соседа» в конце августа не позволили украинской армии завершить освобождение Донбасса от боевиков в кратчайшие сроки. На сегодняшний день боевые действия на востоке Украины продолжаются.