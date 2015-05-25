В оккупированном Крыму могут отобрать сельхозземли у украинцев

В оккупированном Крыму граждане Украины, являющиеся собственниками земельных участков сельскохозяйственного назначения, смогут свободно распоряжаться землей только до августа текущего года.

Как пишут Новости Крыма, об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила директор юридической фирмы «Консультационный центр» Марина Епишева.

По ее словам, в России "иностранные граждане" не могут владеть землями сельскохозяйственного назначения. При этом в аннексированном Крыму много участков украинских собственников, которые сдают их в аренду сроком до 49 лет, но по российскому законодательству такие договора необходимо переоформить, причем украинцы якобы не могут быть собственниками земли.

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«Сейчас для договора аренды необходимо российское свидетельство о регистрации. В переходный период у нас были проблемы с регистрацией больших сельхозпредприятий, где договора аренды были украинские. Людям нужно было работать, и мы шли навстречу и оформляли договора по кадастровому паспорту с учетом дальнейшей регистрации. Но сейчас все строго», — заявила юрист.