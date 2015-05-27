Россия не пропустила продукцию Roshen в Узбекистан

Об этом УНИАН сообщили в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

«В многосторонний пункт пропуска «Троебортное» 22 мая т.г. из Украины поступила партия сухого обезжиренного молока и сладкосливочного масла, производства ПАО «Винницкий молочный завод «Roshen». Продукция общим весом 20 тонн направлялась в Республику Узбекистан», - говорится в сообщении.

Утверждается, что при проведении контроля специалистами Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям установлено, что предоставленное им ветеринарное свидетельство не содержит полного объема необходимых сведений и заполнено с нарушением установленных законодательством требований. Продукцию вернули отправителям.

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Справка УНИАН. Продукция с украинских фабрик Roshen не экспортируется в Россию с августа 2013 года в связи с запретом Роспотребнадзора.

Корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).