Украина не готова к созданию рынка земли – замминистра

Украина на сегодняшний день не готова к созданию рынка земли из-за несовершенного законодательства, а также недоверия и нехватки правовой грамотности сельского населения.

Об этом в ходе пресс-конференции «Сельскохозяйственные земли Украины: продавать или нет?» заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Лапа.

«Необходимо ответить на вопрос - готово ли государство институционально?» - сказал Лапа, отметив, что существует целый ряд проблем и угроз, которые необходимо решать, начиная с вопроса формирования целостного кадастра и заканчивая невостребованными землями, лесополосами и многими другими объектами, правовой статус которых недостаточно четко прописан в действующем законодательстве.

В качестве примера Лапа привел ситуацию, когда в пределах мелиоративного поля, находящегося под системой мелиорации, покупается один земельный пай и собственник этого земельного пая говорит, что не хочет продолжать мелиоративные работы, вследствие чего возникает серьезный риск полной блокировки производства сельскохозяйственной продукции.

Еще одной большой проблемой является недоверчивое, консервативное отношение общества к проводимым реформам, а также недостаточная правовая грамотность сельского населения.

«Доходит до парадокса, когда владельцы земельных паев, которые являются частными землевладельцами, выступают против частной собственности на землю», - сказал Лапа.

Вместе с тем, замминистра уверен, что рано или поздно Украина придет к формированию рынка земли, а на данном этапе необходимо доработать правовые аспекты рынка аренды земли, который ежегодно приносит сельским жителям до 10 млрд грн.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции глава подкомитета Верховной Рады по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе Леонид Козаченко, необходимо на законодательном уровне прописать, кто будет иметь право на покупку земли и в каком объеме, поскольку на данном этапе существует опасность скупки очень большого массива украинских земель иностранными компаниями, которые могут монополизировать эту сферу после снятия моратория на продажу земли.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года. В то же время, Министерство аграрной политики и продовольствия на протяжении нескольких лет предлагало различные формы оборота земель, основанные преимущественно на арендных отношениях.

В 2013 году Государственное земельное агентство инициировало процесс инвентаризации земель сельхозназначения, однако он так и не был завершен из-за отсутствия необходимого финансирования.

В конце марта текущего года президент Украины Петр Порошенко призвал политические силы и общественность обсудить вопрос формирования рынка земли в Украине.