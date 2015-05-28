Минагропрод повысил годовой прогноз экспорта зерна из Украины до 33 миллионов тонн

Украина по итогам текущего маркетингового года (МГ, июль 2014 года – июнь 2015 года), согласно оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, может экспортировать до 33 млн тонн зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Минагропрода Алексей Павленко.

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«В рамках маркетингового года можем выйти даже на 33 млн тонн (экспорта зерновых – УНИАН)», - сказал он.

По словам Павленко, на сегодняшний день с начала маркетингового года Украина экспортировала почти 32 млн тонн зерна.

Ранее Минагропрод сообщал, что украинские аграрии по состоянию на 22 мая с начала текущего МГ экспортировали 31,1 млн тонн зерновых. В частности, экспорт пшеницы на указанную дату составлял 10,4 млн тонн, кукурузы – 16,1 млн тонн, ячменя – 4,4 млн тонн, других зерновых – 0,2 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, ранее Павленко прогнозировал, что экспорт зерна из Украины в текущем МГ составит 30-32 млн тонн.

В то же время межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического развития и торговли в апреле понизила прогноз экспорта зерновых из Украины в 2014/2015 маркетинговом году на 1,4% – до 36,76 млн тонн.

Согласно подготовленному группой балансу, экспорт пшеницы из Украины в текущем МГ может составить 11,6 млн тонн, ячменя – 4,4 млн тонн, кукурузы – 20 млн тонн.

Указанные объемы экспорта Минэкономразвития рассчитало, исходя из оценки урожая зерновых в 2014 году на уровне 63,8 млн тонн.