Министр рассказал о потерях аграриев на оккупированных территориях

Министерство аграрной политики и продовольствия заявляет о значительных потерях аграриев на оккупированных территориях Крыма и востока Украины из-за недосева сельхозкультур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил глава Минагропрода Алексей Павленко.

«В этом году агросектор на оккупированных территориях почти полностью утрачен. Аграрии понесли очень серьезные потери», - сказал он.

При этом Павленко подчеркнул, что существенного негативного влияния на валовой сбор урожая в Украине это не окажет из-за незначительности посевных площадей на оккупированных территориях по отношению к площадям в стране.

По оценкам министерства, на не подконтрольных украинским властям территориях Донбасса находятся 683 тыс. гектаров посевных площадей, что составляет 2,6% от всех посевных площадей Украины. Также министр сообщил, что на оккупированных территориях Донбасса не было засеяно около половины площадей.

По его словам, посевная площадь в Крыму в последние годы составляла 750 тыс. гектаров, из которых 135 тыс., или 18%,орошались. В текущем году из-за неправильного управления системами полива орошаемые площади сократились в 10 раз, в связи с чем в Крыму не удалось посеять традиционную для полуострова культуру – рис на площади 13,5 тыс. гектаров.

При этом в Крыму министерство прогнозирует уменьшение производства зерна на 350-400 тыс. тонн.

Вместе с тем Павленко рассказал, что довольно сложная ситуация с посевной кампанией наблюдалась и на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. В частности, по причине того, что большое количество сельскохозяйственных угодий нуждается в разминировании и ликвидации последствий боевых действий.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 мая Украина засеяла яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, включая кукурузу, 6,6 млн га, или 94% прогнозируемых площадей.

По предварительным данным Минагропрода, вся посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2015 года прогнозируется в пределах 26,5 млн га, что практически соответствует уровню прошлого года. При этом зерновой клин составит 14,9 млн га, из которых озимых зерновых – 7,9 млн га, а яровых зерновых и зернобобовых - 7 млн га.

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Справка УНИАН. По данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала рекордный для страны урожай зерновых и зернобобовых в объеме 63,8 млн тонн, что на 2,4% больше, чем в 2013 году.