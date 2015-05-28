Минагропрод ожидает урожай зерна на уровне 55-62 миллиона тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует валовый сбор урожая зерновых культур в стране в 2015 году в диапазоне 55-62 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Минагропрода Алексей Павленко.

«Это очень неблагодарное сейчас дело – делать прогнозы, потому что только отсеялись, только начало. Но цифры варьируются предварительно от 55-56 миллионов до 60-62 миллионов тонн, это зерновые», - сказал Павленко.

Он также сообщил, что на сегодняшний день посевная кампания в Украине практически завершена. В частности, в 14 областях страны аграрии засеяли 99-100% площадей, еще в 10 областях – более 96%.

Читайте такжеМинагропрод повысил годовой прогноз экспорта зерна из Украины до 33 миллионов тонн

По словам министра, посевная площадь сельхозкультур под урожай 2015 года осталась на прошлогоднем уровне - 26,5 млн га. В том числе площадь зернового клина составит 14,8 млн га (также на уровне прошлого года), из которых озимые зерновые – 7,9 млн га, яровые зерновые и зернобобовые – 6,9 млн га.

При этом на сегодняшний день, по словам Павленко, сев яровых культур проведен на площади 6,8 млн га, в том числе кукурузы – на 4,2 млн га (97% планируемых площадей).

Читайте такжеМинистр рассказал о потерях аграриев на оккупированных территориях

Справка УНИАН. По данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала рекордный для страны урожай зерновых и зернобобовых в объеме 63,8 млн тонн, что на 2,4% больше, чем в 2013 году.