В Украине завершилась посевная кампания

Весенняя посевная кампания в Украине полностью завершена, посевные площади остались примерно на уровне прошлого года – 26,5 млн га, сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко в ходе выставки «АГРО-2015».

«Мы официально огласили, что посевная завершена полностью на данный момент, и мы имеем площади сравнительные с прошлым годом», - сказал Павленко.

При этом он отметил, что его прогнозы на урожай «оптимистичные», отказавшись озвучить абсолютные цифры.

«Мы ждем неплохого урожая, который можно будет также сравнить с прошлым периодом», - добавил Павленко.

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Министр также сообщил, что общая сумма средств, затраченных на весеннюю посевную текущего года, превысила прошлогодний показатель на 14 млрд грн.

«Общее количество инвестиций в оборотные средства и технику, которые были инвестированы в сезон 2015 года, составило 66 млрд грн. Это значительно больше, почти на 14 млрд грн, чем было проинвестировано в прошлом году», - уточнил Павленко.

При этом он отметил, что Минагропрод работает над привлечением инвестиций в аграрный сектор. В частности, по его словам, министерство намерено завтра (4 июня) подписать меморандум с Европейским инвестиционным банком о кредитовании аграрного сектора страны. Однако при этом Павленко не уточнил объем возможного кредита и другие его условия.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за 23 года независимости. Объем экспорта зерновых в 2014/2015 маркетинговом году уже превысил 26 млн тонн.