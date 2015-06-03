Россия разрешила ввоз свинины компании Колесникова

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сняла действовавшие с октября 2012 года ограничения на ввоз в РФ свинины украинской компании «АПК-Инвест», сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, соответствующее решение связано с предоставлением Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины (Госветфитослужба) гарантий устранения нарушений, выявленных Россельхознадзором в ходе инспекции 2012 года.

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Как сообщал УНИАН, в 2012 году по результатам инспекции украинских предприятий по производству продукции животноводческого происхождения Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции «АПК-Инвест» и еще семи украинских компаний. При этом причины введения ограничений в ведомстве не уточняли.

Справка УНИАН. «АПК-Инвест» является крупнейшим производителем свинины в Украине. Компания владеет производственными мощностями в Красноармейском и Константиновском районах Донецкой области. Компания представлена продукцией ТМ «М’ясна весна», «Колбаспищепром», «М’ясно» и «Ставрос».

С начала боевых действий на востоке Украины компания неоднократно сообщала о перебоях в работе. В частности, в начале июля 2014 года боевики захватили распределительный центр «АПК-Инвеста» в Макеевке, тем самым дестабилизировав работу всего холдинга.

Основным бенефициаром компании является экс-регионал, бывший вице-премьер в правительстве Азарова, а ныне народный депутат от "Оппозиционного блока" Борис Колесников.