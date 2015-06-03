Кабмин утвердил порядок использования 300 миллионов гривень на компенсацию кредитов аграриям

Соответствующий порядок утвержден постановлением правительства №300 от 29 апреля, текст которого обнародован в газете «Урядовый курьер».

Согласно документу, компенсация ставок по кредитам для субъектов хозяйствования в АПК будет предоставляться в размере 50% от учетной ставки Нацбанка, действующей на момент начисления процентов. Также предполагается, что компенсация будет предоставляться на конкурсной основе при условии, что сумма процентов за пользование кредитом не будет превышать 30% годовых.

При этом компенсации будут подлежать процентные ставки по кредитам, полученным на закупку семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветпрепаратов, сельхозтехники и оборудования, а также строительства животноводческих ферм, закупку скота, птицы и другое.

Читайте такжеМинагропрод повысил годовой прогноз экспорта зерна из Украины до 33 миллионов тонн В то же время компенсации ставок не будут предоставляться заемщикам, в отношении которых возбуждены дела о банкротстве, а также компании, имеющие шестимесячную или более долгую просроченную задолженность перед госбюджетом, Пенсионным фондом или фондами государственного социального страхования.

Для получения компенсации процентных ставок заемщикам необходимо будет подать документы и соответствующую заявку в конкурсные комиссии облгосадминистраций по месту регистрации предприятия. При этом при рассмотрении заявки на компенсацию процентных ставок конкурсные комиссии в первую очередь должны будут отдавать предпочтение предприятиям, выручка которых за последний год не превышала 10 млн грн, а во вторую очередь – предприятиям, занимающимся выращиванием коров и другого крупного рогатого скота.

Читайте такжеВ Украине завершилась посевная кампанияКабмин также утвердил главным распорядителем указанных средств Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагропрод), а распорядителями на местах - департаменты агропромышленного развития облгосадминистраций. При этом Минагропрод будет распределять средства между соответствующими департаментами в пропорционально среднегодовому объем производства за предыдущие 3 года. В то же время, по итогам девяти месяцев текущего года министерство в случае необходимости сможет осуществлять перераспределение средств между департаментами.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 марта приняла изменения в закон о государственном бюджете на 2015 год, выделив, в частности, дополнительно 550 млн грн на поддержку украинского агропромышленного комплекса. Предполагается, что 300 млн грн из этой суммы будут направлены на мероприятия по удешевлению кредитов в аграрном секторе, еще 250 млн грн - на возмещение аграриям стоимости строительства животноводческих ферм и закупки скота.