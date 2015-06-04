Россия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии и Эстонии

Россельхознадзор с 4 июня вводит запрет на поставку в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии, говорится в сообщении службы, передает Прайм.

Согласно сообщению, «запрет связан с системными нарушениями, выявленными Россельхознадзором в ходе инспекции, а также наличием в продукции запрещенных и вредных веществ».

Российское ведомство в конце апреля провело технические консультации с ветеринарными службами Латвии и Эстонии для обсуждения предварительных итогов инспекции рыбоперерабатывающих предприятий этих стран.

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Россельхознадзор с 18 мая инспектировал предприятия Латвии и Эстонии по производству продукции животного происхождения.

Отмечалось, что проверки проводятся в "связи с ростом количества выявлений Россельхознадзором и компетентными в области ветеринарного надзора ведомствами третьих стран – Европы, США и других, опасной для жизни и здоровья человека продукции, производимой рыбоперерабатывающими предприятиями Латвии и Эстонии".