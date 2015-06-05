Россия снова урезает санкционный список: разрешит ввоз форели, устриц и мидий

Минсельхоз РФ разработал проект постановления правительства о выводе молоди радужной форели, устриц и мидий из санкционного списка, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в министерстве.

Документ направлен на согласование в профильные ведомства, в правительство он поступит во второй половине июня.

Как сообщил представитель Минсельхоза, разработка проекта постановления стала ответом на просьбы рыбных хозяйств из южных и северо-западных регионов. Исключить молодь устриц из санкционного списка ранее уже предлагал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он объяснял это необходимостью стимулировать рост внутреннего производства устриц, так как черноморские хозяйства полностью зависят от импортного посадочного материала.

Читайте такжеПочти половина россиян в этом году стали покупать на 24% меньше продуктовПервыми из-под действия ответных продовольственных санкций правительство РФ вывело мальков лосося и форели, семенной картофель и витамины. Кроме них из санкционного списка исключили лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и горох для посева, а также безлактозное молоко.

Производители устриц закупают посадочный материал, в частности, во французских и английских питомниках, говорит владелец в оккупированном Крыму устричной фермы ООО "Яхонт" Сергей Кулик, обращавшийся в Росрыболовство с просьбой вывести спат (посадочный материал) устриц из-под санкций еще несколько месяцев назад. Предприниматель объясняет, что адаптировать к черноморским водам азиатские устрицы очень сложно из-за отсутствия отработанной технологии, кроме того, логистика не позволяет довезти посадочный материал из Азии без потерь. По оценке Кулика, общая потребность черноморских устричных ферм в спате составляет 3-4 млн штук. Потребность в мидиях ниже из-за того, что часть посадочного материала собирают в Черном море. Остальное завозится из Новой Зеландии, Испании, Италии и Португалии. В прошлом году в черноморском бассейне произвели около 150-200 тонн мидий.

Менеджер крупного производителя российской форели говорит, что его компания берет смолт в Белоруссии. Однако, знает он, большинство северо-западных рыбохозяйственных предприятий закупали посадочный материал в Финляндии. До введения санкций объем закупок мальков форели в Скандинавии достигал 3 млн штук.

Правительство ранее уже неоднократно корректировало санкционный список в сторону сокращения: кроме мальков из него были исключены также БАДы, пищевые добавки, безлактозные молочные продукты, семенной картофель, лук-севок, кукуруза сахарная гибридная для посева, горох для посева.