В этом году аграрии столкнулись с дефицитом оборотных средств, что может аукнуться сокращением урожая / agrodovidka.info

Урожай-2015: нехватка средств и помощь погоды

15:25, 08 июня 2015
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В последние годы Украина стабильно наращивала урожай зерновых, доведя его до исторических рекордов. Однако в текущем году отечественные аграрии столкнулись с существенным дефицитом оборотных средств на фоне недоступности банковского кредитования. Прямым следствием этого будет сокращение урожая основных культур, считают эксперты.

В этом году аграрии столкнулись с дефицитом оборотных средств, что может аукнуться сокращением урожая / agrodovidka.info

Девальвация гривни, которая с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале 2014 года обесценилась к доллару США в 2,6 раза (с 8 до 21 грн/долл.), и общее падение экономики на протяжении последнего года не могли не отразиться на деятельности агропромышленного комплекса страны. Обвал гривни привел к росту цен на основные материально-технические ресурсы, в частности, на топливо. Так, по данным Госстата, цены на горюче-смазочные материалы с февраля 2014 года по февраль текущего выросли более чем в 1,8 раза. Кроме того, в соответствии с уровнем девальвации выросла стоимость большинства удобрений и средств защиты растений (СЗР), традиционно импортируемых из-за рубежа. Как результат, согласно данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-апреле текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63,5%. Это привело к значительному дефициту оборотных средств у аграриев, которые были вынуждены впопыхах искать недостающие финансовые ресурсы для проведения посевной.

Дефицит средств

Стоимость весенней посевной текущего года, по оценке Министерства аграрной политики и продовольствия (Минагропрод), выросла в 1,6 раза по сравнению с прошлым сезоном – до 66,6 млрд грн. При этом для нормального обеспечения весенне-полевых работ украинским фермерам, по данным министерства, к началу весеннего сева не хватало около 12 млрд грн. Найти средства оказалось делом совсем непростым. Привлечь финансовый ресурс из-за рубежа на фоне боевых действий на востоке страны было сверхсложно, а высокие процентные ставки в украинских банках отбивали любое желание взять кредиты на посевную. Как следствие, подавляющее большинство отечественных аграриев было вынуждено минимизировать свои расходы и экономить буквально на всем, в том числе, на внесении минеральных удобрений и СЗР. К примеру, крупный производитель сельхозпродукции в Украине - агропромышленная группа «Агротрейд» сократила внесение удобрений под урожай 2015 года на четверть.

«В этом году группа «Агротрейд» была вынуждена сократить на 25% общий фонд минеральных удобрений. Причина – высокий курс доллара и, как следствие, рост цен на удобрение. Это - вынужденная мера, на которую сегодня идут практически все агрокомпании», - отметил директор агропромышленного департамента группы Александр Воскобойник.

По словам ведущего эксперта зернового рынка компании «УкрАгроКонсалт» Елизаветы Малышко, из-за снижения внесения удобрений, рекордный урожай прошлого года, когда Украина, по данным Госстата, собрала почти 64 млн тонн зерна, в текущем сезоне будет недосягаемым. Ведь уменьшение внесения удобрений напрямую влияет на урожайность культур.

«В этом году произошло сокращение внесения минеральных удобрений как по количеству, так и по размерам площадей. Поэтому урожайность ожидается ниже прошлогодней», - рассказала Малышко, отметив, что валовый сбор зерна, учитывая сохранение общей площади посевов примерно на уровне прошлого года, соответственно, также снизится.

Погодный фактор

Погода благоприятствует урожаю-2015 / Фото УНИАН

Между тем, по словам Малышко, позитивное влияние на урожайность сельхозкультур в текущем году должна оказать погода. «Очень благоприятные погодные условия весной несколько компенсировали недостатки сокращения внесения средств защиты растений и удобрений», - говорит она.

Подтверждают ее слова и в Минагропроде. Так, по словам главы министерства Алексея Павленко, вследствие дождливой весны уровень влажности грунта в текущем сезоне является наиболее благоприятным для развития основных сельхозкультур за последние семь лет.

При этом синоптики утверждают, что летняя погода этого года также поспособствует хорошему урожаю.

«Я вижу много осадков и благоприятный температурный режим, который не выжигает все, а, наоборот, способствуют хорошему урожаю. По всей видимости, урожай (зерновых культур – УНИАН) должен быть хорошим», - прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

В то же время, по ее словам, в отдельных регионах страны слишком большое количество осадков может навредить урожаю. По прогнозам метеоролога, в некоторых областях Украины количество осадков может превысить 30 мм в сутки, что негативно повлияет на качество зерна, вымывая его клейковину.

Учитывая дождливую весну и ожидаемое жаркое лето, эксперты отмечают, что текущий год будет во многом схож с 2011-ым, который  характеризовался благополучной перезимовкой, затяжной влажной весной и жарким летом. В итоге, в 2011 году был собран рекордный на то время урожай – более 56 млн тонн зерна.

Виды на урожай

Несмотря на «оптимистические ожидания» Минагропрода относительно предстоящего урожая зерновых, точных прогнозов общего вала в профильном ведомстве пока не озвучивают, ограничиваясь довольно широким диапазоном 55-62 млн тонн. В то же время, согласно последней оценке Министерства сельского хозяйства США (USDA), урожай зерновых в Украине в 2015 году снизится почти на 14% - до 55,3 млн тонн с 64,1 млн тонн в 2014 году. По прогнозам ведомства, в частности, урожай украинской пшеницы в текущем году составит 22 млн тонн, фуражного зерна – 33,3 млн тонн, включая 26 млн тонн кукурузы.

Снижение урожая зерновых в Украине из-за сокращения внесения удобрений и СЗР ожидают и в «УкрАгроКонсалте». По прогнозам Малышко, сокращение может составить до 10% по сравнению с прошлым годом.

Следует отметить, что и урожайность основных культур в Украине, несмотря на стабильный рост в последние годы, по-прежнему отстает от урожайности в большинстве развитых стран. 

Так, по данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), темпы прироста урожайности в Украине повторяют мировые тенденции десятилетней давности. За последние 5 лет урожайность кукурузы в Украине выросла с 4,5 т/га до 6,05 т/га, подсолнечника - с 1,5 т/га до 1,92 т/га, рапса - с 1,5 т/га до 2,4 т/га. Однако такие показатели, по информации УКАБ, наблюдались в Европе в 2000-2005 годах. Основной причиной такого развития в ассоциации называют медленные темпы использования современных технологических подходов и высокопродуктивных сортов и гибридов семян.

По словам Малышко, на показателях валового сбора зерновых в текущем году также скажется переход аграриев на более маржинальные культуры.

«Аграрии делают ставки на более маржинальные культуры. В этом году ожидается, что площади под зерновыми немного сократятся в пользу масличных, в частности, сои», - говорит Малышко.

Экспортный потенциал

Экспорт зерна из Украины в этом маркетинговом году сократится / Фото УНИАН

По оценкам «УкрАгроКонсалта», учитывая прогнозный показатель урожая, на экспорт Украина в следующем маркетинговом году (МГ: июль 2015 - июнь 2016 года) сможет отправить около 32 млн тонн зерна по сравнению с 34 млн тонн в текущем МГ. При этом выручка украинских аграриев от поставок зерновых за рубеж, по данным Малышко, с учетом экспортного потенциала и текущих цен на зерно, может составить около 7,3 млрд долл.

Вместе с тем, цены на зерно на мировых рынках в текущем маркетинговом году, скорее всего, не смогут порадовать украинских аграриев. По словам Малышко, несмотря на ожидаемое в мире сокращение урожая пшеницы и кукурузы в текущем году, общий вал зерновых остается на высоком уровне, поэтому цены на зерно, соответственно, будут оставаться на низком уровне.

«На сегодняшний день мировые тенденции цен в большей мере отрицательные, поэтому пока на следующий маркетинговый год ожидается либо стабильность, либо снижение котировок по сравнению с прошлым годом. Для аграриев это означает сокращение прибыли», - говорит Малышко.

В то же время эксперты отмечают, что новый урожай, несмотря на сокращение, все равно должен стать одним из крупнейших за годы независимости. По мнению Малышко, несмотря на сложности аграриев с привлечением оборотных средств и общую нестабильность в стране, пока говорить о возможном более резком обвале урожая не стоит. 

«Ставки на урожай неплохие, и на экспорт - тоже. Прибыльность при выращивании зерновых сокращается, но то что Украина будет с зерном – это факт. А аграрии перестанут сеять только в том случае, если затраты будут выше, чем выручка от продажи зерна. Пока такое не ожидается. Так что, говорить о каких-то обвалах вследствие отсутствия оборотных средств рано», - добавляет Малышко.

Амбициозные планы

Несмотря на все сложности в украинском АПК и экономике в целом, главный аграрий страны – министр Павленко – смотрит в будущее с оптимизмом.

Павленко считает, что Украина сможет к 2020 году нарастить урожай до 100 млн тонн / Фото УНИАН

По его словам, Украине под силу нарастить урожай зерновых к 2020 году до 100 млн тонн, удвоив экспорт данной продукции. Более того, Павленко уверен, что события в Украине практически не отразились на привлекательности отечественной аграрной отрасли и в страну вот-вот хлынут инвестиции из-за рубежа.

Впрочем, участники рынка и эксперты не так оптимистично настроены. В следующем сезоне перед украинскими аграриями снова встанет ряд проблем, которые им придется решать самостоятельно, не надеясь на помощь со стороны государства. Скорее всего, главными задачами сельхозпроизводителей в условиях недоступности кредитования снова будут поиск оборотных средств, а также адаптация к законодательным изменениям, которые могут вступить в силу с 2016 года. В частности, к новшествам в налогообложении, среди которых может быть и отмена для аграриев льготного режима обложения НДС. Непосредственно от того, как украинский АПК справится с грядущими вызовами, будет зависеть и реалистичность выполнения амбициозных целей Минагропрода.

Виктор Нагорский (УНИАН)

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