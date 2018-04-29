Урожай-2015: нехватка средств и помощь погоды

Девальвация гривни, которая с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале 2014 года обесценилась к доллару США в 2,6 раза (с 8 до 21 грн/долл.), и общее падение экономики на протяжении последнего года не могли не отразиться на деятельности агропромышленного комплекса страны. Обвал гривни привел к росту цен на основные материально-технические ресурсы, в частности, на топливо. Так, по данным Госстата, цены на горюче-смазочные материалы с февраля 2014 года по февраль текущего выросли более чем в 1,8 раза. Кроме того, в соответствии с уровнем девальвации выросла стоимость большинства удобрений и средств защиты растений (СЗР), традиционно импортируемых из-за рубежа. Как результат, согласно данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-апреле текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63,5%. Это привело к значительному дефициту оборотных средств у аграриев, которые были вынуждены впопыхах искать недостающие финансовые ресурсы для проведения посевной.

Дефицит средств

Стоимость весенней посевной текущего года, по оценке Министерства аграрной политики и продовольствия (Минагропрод), выросла в 1,6 раза по сравнению с прошлым сезоном – до 66,6 млрд грн. При этом для нормального обеспечения весенне-полевых работ украинским фермерам, по данным министерства, к началу весеннего сева не хватало около 12 млрд грн. Найти средства оказалось делом совсем непростым. Привлечь финансовый ресурс из-за рубежа на фоне боевых действий на востоке страны было сверхсложно, а высокие процентные ставки в украинских банках отбивали любое желание взять кредиты на посевную. Как следствие, подавляющее большинство отечественных аграриев было вынуждено минимизировать свои расходы и экономить буквально на всем, в том числе, на внесении минеральных удобрений и СЗР. К примеру, крупный производитель сельхозпродукции в Украине - агропромышленная группа «Агротрейд» сократила внесение удобрений под урожай 2015 года на четверть.

«В этом году группа «Агротрейд» была вынуждена сократить на 25% общий фонд минеральных удобрений. Причина – высокий курс доллара и, как следствие, рост цен на удобрение. Это - вынужденная мера, на которую сегодня идут практически все агрокомпании», - отметил директор агропромышленного департамента группы Александр Воскобойник.

По словам ведущего эксперта зернового рынка компании «УкрАгроКонсалт» Елизаветы Малышко, из-за снижения внесения удобрений, рекордный урожай прошлого года, когда Украина, по данным Госстата, собрала почти 64 млн тонн зерна, в текущем сезоне будет недосягаемым. Ведь уменьшение внесения удобрений напрямую влияет на урожайность культур.

«В этом году произошло сокращение внесения минеральных удобрений как по количеству, так и по размерам площадей. Поэтому урожайность ожидается ниже прошлогодней», - рассказала Малышко, отметив, что валовый сбор зерна, учитывая сохранение общей площади посевов примерно на уровне прошлого года, соответственно, также снизится.

Погодный фактор

Между тем, по словам Малышко, позитивное влияние на урожайность сельхозкультур в текущем году должна оказать погода. «Очень благоприятные погодные условия весной несколько компенсировали недостатки сокращения внесения средств защиты растений и удобрений», - говорит она.

Подтверждают ее слова и в Минагропроде. Так, по словам главы министерства Алексея Павленко, вследствие дождливой весны уровень влажности грунта в текущем сезоне является наиболее благоприятным для развития основных сельхозкультур за последние семь лет.

При этом синоптики утверждают, что летняя погода этого года также поспособствует хорошему урожаю.

«Я вижу много осадков и благоприятный температурный режим, который не выжигает все, а, наоборот, способствуют хорошему урожаю. По всей видимости, урожай (зерновых культур – УНИАН) должен быть хорошим», - прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

В то же время, по ее словам, в отдельных регионах страны слишком большое количество осадков может навредить урожаю. По прогнозам метеоролога, в некоторых областях Украины количество осадков может превысить 30 мм в сутки, что негативно повлияет на качество зерна, вымывая его клейковину.

Учитывая дождливую весну и ожидаемое жаркое лето, эксперты отмечают, что текущий год будет во многом схож с 2011-ым, который характеризовался благополучной перезимовкой, затяжной влажной весной и жарким летом. В итоге, в 2011 году был собран рекордный на то время урожай – более 56 млн тонн зерна.

Виды на урожай

Несмотря на «оптимистические ожидания» Минагропрода относительно предстоящего урожая зерновых, точных прогнозов общего вала в профильном ведомстве пока не озвучивают, ограничиваясь довольно широким диапазоном 55-62 млн тонн. В то же время, согласно последней оценке Министерства сельского хозяйства США (USDA), урожай зерновых в Украине в 2015 году снизится почти на 14% - до 55,3 млн тонн с 64,1 млн тонн в 2014 году. По прогнозам ведомства, в частности, урожай украинской пшеницы в текущем году составит 22 млн тонн, фуражного зерна – 33,3 млн тонн, включая 26 млн тонн кукурузы.

Снижение урожая зерновых в Украине из-за сокращения внесения удобрений и СЗР ожидают и в «УкрАгроКонсалте». По прогнозам Малышко, сокращение может составить до 10% по сравнению с прошлым годом.

Следует отметить, что и урожайность основных культур в Украине, несмотря на стабильный рост в последние годы, по-прежнему отстает от урожайности в большинстве развитых стран.

Так, по данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), темпы прироста урожайности в Украине повторяют мировые тенденции десятилетней давности. За последние 5 лет урожайность кукурузы в Украине выросла с 4,5 т/га до 6,05 т/га, подсолнечника - с 1,5 т/га до 1,92 т/га, рапса - с 1,5 т/га до 2,4 т/га. Однако такие показатели, по информации УКАБ, наблюдались в Европе в 2000-2005 годах. Основной причиной такого развития в ассоциации называют медленные темпы использования современных технологических подходов и высокопродуктивных сортов и гибридов семян.

По словам Малышко, на показателях валового сбора зерновых в текущем году также скажется переход аграриев на более маржинальные культуры.

«Аграрии делают ставки на более маржинальные культуры. В этом году ожидается, что площади под зерновыми немного сократятся в пользу масличных, в частности, сои», - говорит Малышко.

Экспортный потенциал

По оценкам «УкрАгроКонсалта», учитывая прогнозный показатель урожая, на экспорт Украина в следующем маркетинговом году (МГ: июль 2015 - июнь 2016 года) сможет отправить около 32 млн тонн зерна по сравнению с 34 млн тонн в текущем МГ. При этом выручка украинских аграриев от поставок зерновых за рубеж, по данным Малышко, с учетом экспортного потенциала и текущих цен на зерно, может составить около 7,3 млрд долл.

Вместе с тем, цены на зерно на мировых рынках в текущем маркетинговом году, скорее всего, не смогут порадовать украинских аграриев. По словам Малышко, несмотря на ожидаемое в мире сокращение урожая пшеницы и кукурузы в текущем году, общий вал зерновых остается на высоком уровне, поэтому цены на зерно, соответственно, будут оставаться на низком уровне.

«На сегодняшний день мировые тенденции цен в большей мере отрицательные, поэтому пока на следующий маркетинговый год ожидается либо стабильность, либо снижение котировок по сравнению с прошлым годом. Для аграриев это означает сокращение прибыли», - говорит Малышко.

В то же время эксперты отмечают, что новый урожай, несмотря на сокращение, все равно должен стать одним из крупнейших за годы независимости. По мнению Малышко, несмотря на сложности аграриев с привлечением оборотных средств и общую нестабильность в стране, пока говорить о возможном более резком обвале урожая не стоит.

«Ставки на урожай неплохие, и на экспорт - тоже. Прибыльность при выращивании зерновых сокращается, но то что Украина будет с зерном – это факт. А аграрии перестанут сеять только в том случае, если затраты будут выше, чем выручка от продажи зерна. Пока такое не ожидается. Так что, говорить о каких-то обвалах вследствие отсутствия оборотных средств рано», - добавляет Малышко.

Амбициозные планы

Несмотря на все сложности в украинском АПК и экономике в целом, главный аграрий страны – министр Павленко – смотрит в будущее с оптимизмом.

По его словам, Украине под силу нарастить урожай зерновых к 2020 году до 100 млн тонн, удвоив экспорт данной продукции. Более того, Павленко уверен, что события в Украине практически не отразились на привлекательности отечественной аграрной отрасли и в страну вот-вот хлынут инвестиции из-за рубежа.

Впрочем, участники рынка и эксперты не так оптимистично настроены. В следующем сезоне перед украинскими аграриями снова встанет ряд проблем, которые им придется решать самостоятельно, не надеясь на помощь со стороны государства. Скорее всего, главными задачами сельхозпроизводителей в условиях недоступности кредитования снова будут поиск оборотных средств, а также адаптация к законодательным изменениям, которые могут вступить в силу с 2016 года. В частности, к новшествам в налогообложении, среди которых может быть и отмена для аграриев льготного режима обложения НДС. Непосредственно от того, как украинский АПК справится с грядущими вызовами, будет зависеть и реалистичность выполнения амбициозных целей Минагропрода.

Виктор Нагорский (УНИАН)