"Мироновский хлебопродукт" решил уйти из России

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) обменял свою российскую дочернюю компанию «ВоронежАгро», включающую 40 тыс. га земли и зернохранилища на 150 тыс. тонн, на активы холдинга «Агрокультура» на Западной Украине, включающие 60 тыс. га земли и зернохранилища мощностью 90 тыс. тонн.

Как сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи, соответствующая сделка была закрыта 8 июня.

«Сделка – чистый своп без денежных корректировок и на основе равного оборотного капитала», - говорится в сообщении компании.

В МХП также уточнили, что приобретенные активы расположены во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. При этом в компании напомнили, что в соответствии со своей бизнес-стратегией МХП планирует увеличивать земельный банк в ближайшем будущем до 500 тыс. га в Украине.

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Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании на начало 2015 года составлял около 360 тыс. гектаров.

МХП в 2014 году произвел 546,5 тыс. тонн курятины, что на 16% больше, чем годом ранее. Объемы продаж курятины компании третьим лицам в прошлом году выросли на 18% - до 525,5 тыс. тонн. МХП в 2014 году получил 412 млн долл. чистого убытка, по сравнению с 162 млн долл. чистой прибыли в 2013 году. При этом выручка холдинга в прошлом году снизилась на 8% - до 1,379 млрд долл.