Депутаты будут искать злоупотребления на подконтрольных Минагропроду предприятиях

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений инициировал создание в парламенте временной следственной комиссии для расследования фактов злоупотреблений на госпредприятиях, подконтрольных Министерству аграрной политики и продовольствия (Минагропрод).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам агрополитики и земельных отношений Александр Бакуменко.

«Мы приняли решение на комитетских слушаниях создать временную следственную комиссию из депутатов Верховной Рады. Сейчас направили письма на всех руководителей фракций, для того чтобы в соответствии с законом о регламенте сформировать эту временную следственную комиссию, которая бы быстро, оперативно и конкретно включилась в расследование этих уголовных дел», - сказал Бакуменко.

Он напомнил, что сейчас возбуждено около 160 уголовных дел, в рамках которых расследуются злоупотребления в госпредприятиях Минагропрода в 2014-2015 годах на общую сумму в 9 млрд грн. При этом, по словам Бакуменко, основная сумма этих злоупотреблений касается деятельности трех крупнейших государственных компаний – Аграрного фонда, «Укрспирта» и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ).

Бакуменко также сообщил, что целью создания следственной комиссии будет контроль расследований фактов хищения на госпредприятиях и доведения этих расследований до логического завершения.

Как сообщалось, министр АПК Алексей Павленко еще в марте текущего года заявил, что Минагропрод обнаружил злоупотреблений в системе министерства на общую сумму в 9 млрд грн.