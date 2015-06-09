Минагропрод уволил руководство госкомпании "Хлеб Украины"

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины (Минагропрод) уволило главу правления государственной акционерной компании «Хлеб Украины» Сергея Донкова и его первого заместителя Федора Высоцкого, возложив исполнение обязанностей председателя правления компании на новоназначенного первого замглавы Игоря Кобелю.

Как сообщила пресс-служба министерства, соответствующие приказы Минагропрода были подписаны в начале июня. При этом заместителем Кобели назначен Петр Панчук.

В то же время, в пресс-службе Минагропрода со ссылкой на заместителя министра аграрной политики и продовольствия Владимира Лапу уточнили, что в ближайшее время будет объявлен конкурсный отбор на должность председателя правления госкомпании. При этом, по словам Лапы, задача временного руководства – как можно быстрее восстановить коммуникацию между компанией и министерством, так как сейчас «Хлеб Украины» фактически выпал из сферы координации ведомства.

В пресс-службе Минагропрода также уточнили, что ранее Кобеля занимал должность и.о. директора госпредприятия «Спецагро», а Панчук в прошлом возглавлял Глыбоцкую РГА Черновицкой области и дважды избирался депутатом местного районного совета.

Как сообщал УНИАН, Серпгей Донков был назначен на должность главы правления «Хлеба Украины» в марте 2013 года. До этого он занимал должность директора госпредприятия Министерства экономики Украины «Государственный центр по восстановлению платежеспособности и банкротства».

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Справка УНИАН. Государственное предприятие «Хлеб Украины» образовано в 1996 году решением правительства с целью обеспечения интересов государства в процессе приватизации объектов отрасли производства хлебопродуктов.

На базе «Хлеба Украины», ввиду его постоянной убыточности, в 2010 году правительство создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ), которая практически взяла на себя функции «Хлеба Украины». В сентябре 2013 года Кабинет министров Украины передал Государственной продовольственно-зерновой корпорации от «Хлеба Украины» 16 предприятий.