Россия запретила транзит американской птицы

Россия с 10 июня приостанавливает транзит через свою территорию живой птицы, продукции птицеводства и инкубационного яйца из США.

Приостановка транзита связана с распространением гриппа птиц на территории США, пояснил Россельхознадзор, передает Прайм.

По данным Международного эпизоотического бюро, на территории 17 штатов США зарегистрировано более 157 очагов заражения птичьим гриппом. При этом количество уничтоженной и павшей птицы, по данным департамента сельского хозяйства США, достигло 33,3 миллиона голов и продолжает увеличиваться.

Ранее, с 5 декабря 2014 года, Россельхозназдор принял решение ограничить поставку на территорию России мяса и субпродуктов птицы из США, а также готовой продукции из мяса птицы. С 26 мая 2015 года ведомство ограничило поставки в РФ живой птицы и яиц (за исключением СПФ-яиц) из США. Введение этих ограничений также объяснялось распространением птичьего гриппа в США.

Россия в начале августа 2014 года ограничила на год импорт сельскохозяйственных и продовольственных товаров из стран, которые ввели против нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, фрукты, овощи (в том числе продовольственный картофель), сыры и молочная продукция, орехи и ряд других продуктов.

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В то же время Россельхознадзор неоднократно указывал, что в ходе транзита через Россию, в частности, в Казахстан, часть мяса птицы, импорт которого РФ прекратила, "растворяется" на ее территории. Таким образом, транзит становится способом обойти эмбарго.