Министр аграрной политики рассказал, о чем его допрашивали в МВД

«Достаточно большая часть поставленных мне вопросов не относятся к моей компетенции как министра, а некоторые из них не относятся и к компетенции ГСУ МВД», - написал он.

При этом министр выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни одного вопроса по поводу злоупотреблений руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации своим положением в 2013-2014 годах поставлено не было, хотя ранее Министерство аграрной политики и продовольствия направляло в МВД материалы по этому делу.

«Так, в частности я имел информацию о злоупотреблениях в ГПЗКУ и выведенных через офшорные компании 132 миллионах долларов в 2013-2014 годах, то есть как до революции, так и уже после нее. При этом следователи даже не хотели эту тему даже поднимать», - написал Павленко.

По его словам, материалы об этих действиях руководства корпорации были добавлены к протоколу допроса только посте того, как министр настоял на этом.

Министр отметил, что следователи требовали неразглашения содержания их разговора на допросе из-за тайны следствия. При этом Павленко обратил внимание на присутствие политического фактора в деле. По его словам, накануне допроса члены отдельных партий публично и в частных беседах с министром оглашали некоторые темы допроса.

«Выглядит так, что политика все-таки есть. И не удивительно особенно на фоне антикоррупционной и общественной активности объединения «Самопомич», представителем которого я являюсь в правительстве… Вполне понимаю, что люди, которые украли у государства 9 миллиардов (грн – УНИАН), могут позволить себе любые вариации обороны и нападений», - говорится в сообщении министра.

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Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия сообщало, что руководство шести государственных агропредприятий, в том числе ГПЗКУ и Аграрного фонда, в 2014 году нанесло ущерб стране в размере 9 млрд грн.

Павленко был назначен Верховной Радой на должность Министра аграрной политики и продовольствия 2 декабря 2014 года по квоте фракции «Самопомич». С 2013 года и до назначения на должность министра был членом наблюдательного совета компании «Европейские молочные технологии», консультантом холдинга «Агропрогресс» и инвестиционной компании Forum Capital по вопросам инвестиций в агропромышленном комплексе. Ранее до этого занимал должность исполнительного директора группы компаний "Фокстрот".