Минсельхоз США повысил прогноз урожая и экспорта пшеницы из Украины

В то же время, согласно сообщению на сайте ведомства, оценка урожая фуражного зерна в Украине незначительно снижена по сравнению с маем – на 0,2 млн тонн, до 33,125 млн тонн. При этом прогноз экспорта фуража сохранен на прежнем уровне в 18,18 млн тонн.

В частности, урожай кукурузы в Украине по прогнозам USDA составит 26 млн тонн, а экспорт данной культуры – 16 млн тонн.

Минсельхоз США также напоминает, что в завершающемся 2014/2015 маркетинговом году Украина экспортирует 11,5 млн тонн пшеницы при урожае 24,75 млн тонн, а также 20,885 млн тонн фуражного зерна при урожае 39,345 млн тонн (в том числе кукурузы – 18 млн тонн при урожае 28,45 млн тонн).

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, урожай зерновых и зернобобових культур в Украине в 2014 году составил рекордные 63,8 млн тонн, в том числе пшеницы - 24,1 млн тонн, ячменя – 9,04 млн тонн, кукурузы - 28,45 млн тонн.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует экспорт зерна по итогам текущего МГ в пределах 33 млн тонн. По данным министерства, к 10 июня Украина уже экспортировала более 32,7 млн тонн зерновых.