На Киевщине из-за пожара на нефтебазе усилят контроль качества сельхозпродукции

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба усилит контроль качества сельскохозяйственных товаров животного и растительного происхождения в Киеве и области, чтобы не допустить оборот небезопасной продукции в связи с пожаром на нефтебазе «БРСМ-Нафта», сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«С целью не допустить небезопасную продукцию в оборот и защитить население главным государственным инспекторам ветеринарной медицины области поручено усилить наблюдение за оборотом животной и растительной продукции», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, ведомство планирует, в частности, ввести стопроцентное обследование растительной продукции на содержание нитратов на продовольственных рынках. Также Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной экспертизе будет обязан проверять рыбу на наличие токсических элементов и бензопирена. Живая рыба не будет допускаться к реализации, если ее pH ниже показателя 5,5.

Ведомство уверяет, что ситуация находится под контролем, но призывает киевлян при выборе пищевых продуктов обращать особое внимание на возможные визуальные повреждения и наличие сажи на поверхности продукции.

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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области начался вечером 8 июня.

10 июня представители городских властей и санитарно-эпидемиологическая служба сообщили о превышении концентрации вредных веществ в воздухе в столице местами в 2-6 раз. Вместе с тем, на следующий день Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) сообщила, что по состоянию на 13:00 в столице и Киевской области не выявлено превышение норм загрязнения воздуха вредными веществами в результате пожара на нефтебазе в Васильковском районе. Глава ГСЧС Николай Чечеткин призвал прекратить спекуляции по поводу причинения пожаром "непоправимого экологического вреда природной среде и здоровью населения".