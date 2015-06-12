Россия частично отменила эмбарго на ввоз фруктов из Молдовы

Россельхознадзор с 12 июня разрешил ряду предприятий Молдовы в тестовом режиме возобновить поставки фруктов в Россию.

Об этом говорится в письме Россельхознадзора, размещенном на сайте Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдавии, передает ТАСС.

"Разрешить в качестве эксперимента ввоз в Российскую Федерацию с 12 июня текущего года яблок, груш и айвы свежей, а также абрикосов, вишни и черешни, персиков, нектарин, сливы и терна свежего из следующих предприятий: SLR "Grimafruct", ООО "Агроденидан", предприятий АТО Гагаузия ООО "Майдан-Групп", ООО "Унит-Олимп", ООО "Алтын Алма", ООО "Бакаян Ком", ООО "Огузагропром", колхоз "Победа", а также с Григориопольского, Дубоссарского, Каменского, Рыбницкого и Слободзейского районов Республики Молдова", - говорится в письме российского ведомства.

Читайте такжеРоссия снова урезает санкционный список: разрешит ввоз форели, устриц и мидий

Россельхознадзор ввел запрет на импорт фруктов из Молдовы с 21 июля 2014 года из-за большого количества нарушений при поставках этой продукции.