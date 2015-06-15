Торговые сети продолжают нарушать антимонопольное законодательство - АМКУ

Об этом заявила начальник управления исследований и расследований АМКУ Елена Шевчук на круглом столе в Киеве.

«Период расследования, которое мы проводим, - три года, и фактически мы считаем, что нарушения продолжаются», - сказала она.

Также Шевчук подчеркнула, что, согласно позиции Антимонопольного комитета, прекращение злоупотреблений предполагает утверждение кодекса деловой этики на рынке ритейла, отсутствие прогресса в переговорах по которому и привело к наложению штрафа.

«Мы (АМКУ - УНИАН) ни в коем случае не хотим, чтобы какая-то сеть обанкротилась или магазин закрылся. Наша задача - защита конкуренции, и штраф является инструментом упреждения», - сказала чиновница.

По словам Шевчук, торговые сети до конца июля должны либо выплатить соответствующий штраф, либо обжаловать решение АМКУ в судебном порядке.

«Обращение в суд - законное право, никто не может его оспорить. Это основа демократии. Мы готовы защищать свою позицию в суде», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины в начале мая оштрафовал 18 торговых сетей страны на общую сумму 203,6 млрд грн в рамках дела о нарушении законодательства о защите конкуренции, начатого в 2012 году.

Согласно решению Антимонопольного комитета от 29 апреля этого года, компания «АСНильсен Юкрейн» и торговые сети обязаны прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в течение двух месяцев со дня получения решения путем приведения своей деятельности по получению и распространению информации к требованиям законодательства о защите экономической конкуренции. Помимо этого, АМКУ обязал сети привести в соответствие с законодательством договорные отношения с поставщиками и производителями товаров, а также подходы к ценообразованию.

В 2012 году АМКУ обвинил крупнейших ритейлеров Украины, работающих под брендами «Сильпо», «Фора», «Фуршет», «Велика Кишеня», «ЭКО маркет», «Караван», «Билла», «Новус», «Спар», «Бимаркет», «МЕТРО» и другие, а также исследовательскую компанию «АСНильсен Юкрейн» в картельном сговоре и необоснованном завышении цен на продукты питания. За совершение подобных действий законодательством предусмотрены максимальные штрафные санкции в размере до 10% дохода компаний-ответчиков, что в абсолютных цифрах составляет около 20 млрд грн. Вместе с тем, в ноябре 2014 года и. о. главы АМКУ Николай Бараш заявил, что комитет отказался от намерения наложить штраф на ритейлеров в размере 20 млрд грн, поскольку это может негативно отразиться на деятельности обвиняемых компаний.