Аграрный фонд хочет привлечь из-за границы 5 миллиардов гривень для закупки зерна
Аграрный фонд и Министерство аграрной политики и продовольствия ведут консультации с Министерством финансов относительно выпуска евробондов на общую сумму 5 млрд грн для финансирования форвардной кампании 2015 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Минагропрода Алексей Павленко на брифинге в Кабинете министров.
«Мы получили предложение от Аграрного фонда проработать совместно с Министерством финансов выпуск бондов», - сказал Павленко.
«Сейчас руководство начало консультации с Министерством финансов относительно возможности привлечения внешнего финансирования до 5 млрд грн – это то, что хочет Аграрный фонд предложить до конца года нашим аграриям», - добавил министр.
При этом он затруднился озвучить возможные сроки завершения консультаций с Минфином и непосредственно срок выпуска евробондов.
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Как сообщал УНИАН, ранее глава Минагропрода Павленко сообщил о проведении Аграрным фондом консультаций с Министерством финансов о возможности привлечения 2,2 млрд грн для финансирования форвардной кампании 2015 года.
По программе весенних форвардных закупок 2015 года Аграрный фонд планировал заключить контракты на приобретение 190-200 тыс. тонн зерновых, а в общей сложности, с учетом осеннего форварда, фонд намерен закупить около 1 млн тонн зерновых.
Справка УНИАН. Аграрный фонд основан в 2005 году. В 2013 году на его базе создано ЗАО «Аграрный фонд». В его функциональные обязанности переданы форвардные закупки, а также функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе.